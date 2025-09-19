Niko Kovac macht die Tür auf für den nächsten Ärger

Disziplin und mannschaftliches Denken. Für Niko Kovac zwei unumstößliche Grundsätze seiner Fußball-Philosophie. Das mussten schon zahlreiche Profis am eigenen Leib erfahren. Umso überraschender geht der Dortmunder Cheftrainer jetzt mit dem Ärger um, den es beim Champions-League-Spiel gegen Juve (4:4) gab.

Diskussionen, noch dazu Streitigkeiten darüber, wer in einer Profimannschaft einen Elfmeter schießt, sollte es nicht geben. Zwischen Serhou Guirassy und Ramy Bensebaini schaukelten sich diese in Turin allerdings ganz schön hoch (mehr dazu hier). Niko Kovac tobte neben dem Platz, zeigte sich nach der Partie allerdings gelassen. Jetzt greift der Dortmunder Cheftrainer das Thema nochmal auf.

Niko Kovac: Guirassy ist „Lebensversicherung“

Kovac zeigte Verständnis für Guirassy und „dass er als Stürmer in einem Champions-League-Spiel natürlich ein Tor erzielen will“. Dennoch war die Absprache eine klar andere. Und der hat sich jeder Spieler unterzuordnen. Klingt nach einem klassischen Kovac-Zitat, doch der überraschte in seinen Aussagen.

So betitelte der Dortmunder Coach Guirassy und dessen Tore als „Lebensversicherung“ des BVB – zurecht. Dadurch könne es allerdings „in Zukunft irgendwann mal wieder sein, dass der Serhou den Ball nimmt und zum Elfmeter antritt.“ Eine ungewohnt schwammige Aussage von Kovac, die in erster Linie Potenzial für den nächsten Ärger bietet.

Ungewöhnliche Strategie

Denn eindeutig geklärt scheint die Elfmeter-Frage damit nicht. Im Gegenteil: Kovac befeuert die Unsicherheiten rund um das Streitthema innerhalb seiner Mannschaft. Eine ungewöhnliche Strategie vom sonst eher autoritären Coach. Den Profis wird das wohl kaum weiterhelfen.

So bleibt völlig offen, wer den nächsten Elfmeter für die Borussia treten wird. Natürlich ist darauf zu setzen, dass Niko Kovac das Thema persönlich mit beiden Spielern klarer abspricht als in der Öffentlichkeit. Denn solche Szenen, wie im CL-Spiel gegen Juve, sollten sich in keinem Fall wiederholen.