Grünes Licht für Ex-BVB-Star – steht die Rückkehr kurz bevor?

Ex-BVB-Star Niclas Füllkrug steht offenbar vor dem nächsten Karriereschritt – und diesmal könnte es ihn zurück in die Bundesliga ziehen. Nach Informationen von „Sky Sport“ hat West Ham United dem Angreifer die Freigabe für einen Wechsel im Winter erteilt. Ein Abschied von der Insel scheint nur noch eine Frage der Zeit.

„Rückblickend muss man sagen, der Transfer hat nicht funktioniert. Da müssen wir nichts schönreden“, erklärte Füllkrugs Berater Thorsten Wirth im „TOMorrow Business Podcast“ von Journalist Tom Junkersdorf. Der Ex-BVB-Stürmer könnte also schon bald wieder in der heimischen Liga aufspielen.

Ex-BVB-Stürmer könnte in die Bundesliga zurückkehren

Auf die Frage, ob er den 24-maligen deutschen Nationalspieler nun „von der Insel holt“, antwortete Wirth vielsagend: „Das muss immer im Zusammenspiel mit dem Verein passieren. Aber sagen wir mal so: Das kann, glaube ich, schon Sinn machen, dass man da was verändert.“

Laut „Sky Sport“ soll Füllkrug im Januar den Verein verlassen dürfen. Besonders aus der Bundesliga gibt es konkretes Interesse – allen voran vom VfL Wolfsburg. Auch der FC Augsburg beobachtet die Situation genau. Zwischen Füllkrug und Augsburg-Trainer Sandro Wagner besteht zudem ein ausgezeichnetes Verhältnis, was für den Klub sprechen könnte.

Dennoch hat Wolfsburg im Transferpoker aktuell die besseren Karten. Die Wölfe verfügen über die finanziellen Mittel, um den Stürmer zu verpflichten. Außerdem baut Füllkrug derzeit ein Haus in seiner Heimatstadt Hannover – nur knapp 90 Kilometer von Wolfsburg entfernt. Die Rückkehr nach Deutschland könnte also nicht nur sportlich, sondern auch privat passen.

West-Ham-Wechsel zahlt sich nicht aus

Füllkrug war im Sommer 2024 für rund 27 Millionen Euro vom BVB zu West Ham gewechselt. In London konnte der Stürmer aber nie wirklich Fuß fassen. In 27 Pflichtspielen gelangen ihm lediglich drei Tore und zwei Vorlagen. Ganze 32 Partien verpasste der 32-Jährige verletzungsbedingt – zu wenig, um die hohen Erwartungen zu erfüllen.

Aktuell laboriert Füllkrug an einem Muskelbündelriss und fehlt seinem Klub seit Wochen. Auch für die deutsche Nationalmannschaft wurde er deshalb zuletzt nicht berücksichtigt. Dennoch lebt sein Traum von der WM-Teilnahme weiter. Ein Neustart könnte dabei der entscheidende Schritt sein, um wieder in den Fokus von Bundestrainer Julian Nagelsmann zu rücken.

West Ham sucht laut „Sky“ bereits nach einem Ersatz und bevorzugt einen Verkauf statt einer Leihe. Neben Wolfsburg und Augsburg sollen auch Klubs aus Italien ein Auge auf den bulligen Angreifer geworfen haben. Für Füllkrug könnte der Winter also zur letzten großen Chance werden, seine Karriere noch einmal neu zu beleben.