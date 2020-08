MSV Duisburg – Borussia Dortmund im Live-Ticker: BVB zu Gast beim Ruhrgebiets-Nachbarn

Duisburg. Am Samstagnachmittag hat der BVB zwei Testspiele vor der Brust. Um 15.30 Uhr heißt es zunächst MSV Duisburg – Borussia Dortmund.

Der Test zwischen Duisburg und Borussia Dortmund gibt den Fans einen Vorgeschmack auf die 1. Runde des DFB-Pokal. Dann treffen MSV und BVB erneut aufeinander.

MSV Duisburg – Borussia Dortmund im Live-Ticker

Direkt im Anschluss an das Testspiel gegen Duisburg trifft Borussia Dortmund auf Feyenoord Rotterdam (hier alle Highlights des Spiels).

Alle Infos zum Testspiel MSV Duisburg – Borussia Dortmund im Live-Ticker!

Duisburg – Dortmund -:- (-:-)

Tore:

+++ Borussia Dortmund - Feyenoord Rotterdam: Hier alle Highlights des zweiten BVB-Tests am Samstag +++

15.48 Uhr: In den beiden bisherigen Testspielen feierte der BVB zwei Schützenfeste. Im Trainingslager in Bad Ragaz gewann Borussia Dortmund 6:0 gegen den SCR Altach und 11:2 gegen Austria Wien.

13.03 Uhr: Seit dem letzten Pflichtspiel zwischen Duisburg und Dortmund hätten die Wege der beiden Ruhrpott-Vereine kaum unterschiedlicher sein können. Während Duisburg erst in die 2. Bundesliga und später in die 3. Liga abstieg, wurde der BVB unter Jürgen Klopp zwei Mal Meister, Pokalsieger und erreichte das Finale der Champions League. Aktuell ist Borussia Dortmund ein international renommierter Club, und der MSV dümpelt in den Niederungen der Drittklassigkeit herum.

10.27 Uhr: An den MSV Duisburg hat Borussia Dortmund keine besonders guten Erinnerungen. Von den vergangenen sieben Aufeinandertreffen gewann der BVB gegen Duisburg nur ein einziges. Das bislang letzte Pflichtspiel zwischen den beiden Ruhrgebiets-Clubs fand am 2. Februar 2008 statt. Die Partie zwischen Duisburg und Dortmund endete 3:3.

8.53 Uhr: Der MSV Duisburg ist am 13. September auch der erste Pflichtspielgegner des BVB in der anstehenden Saison. Dann ist Borussia Dortmund in der 1. Runde des DFB-Pokals zu Gast beim Drittligisten.

Freitag, 21. August, 7.21 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen bei unserem Live-Ticker zum Testspiel zwischen dem MSV Duisburg und Borussia Dortmund. An dieser Stelle versorgen wir dich mit allen Infos rund um die Partie.