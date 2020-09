MSV Duisburg – Borussia Dortmund: 0:5! BVB marschiert in die 2. Runde

Duisburg. Am Montagabend kommt es im DFB-Pokal zum Spiel MSV Duisburg - Borussia Dortmund.

Die Rollen sind klar verteilt im ersten Pokalspiel der neuen Saison: Wenn der MSV Duisburg gegen Borussia Dortmund gewinnen will, brauchen die Gastgeber eine „Über-über-Leistung“, wie es MSV-Coach Torsten Lieberknecht formuliert.

MSV Duisburg – Borussia Dortmund im Live-Ticker

MSV Duisburg – Borussia Dortmund: Der BVB will sich im Duell mit dem Drittligisten nicht die Blöße geben und die erste Runde des DFB-Pokals ohne Probleme überstehen.

Wir begleiten die Partie MSV Duisburg – Borussia Dortmund im Live-Ticker.

----------------------

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

----------------------

Duisburg – Dortmund 0:5 (0:3)

Tore: 0:1 Sancho (15./HE), 0:2 Bellingham (30.), 0:3 Hazard (39.), 0:4 Reyna (50.), 0:5 Reus (58.)

Rot: Volkmer (MSV/39./Notbremse)

--------------------

Aufstellungen:

Duisburg: Weinkauf - Sauer, Gembalies, Volkmer, Sicker - Kamavuaka, Bretschneider, Engin, Karweina, Scepanik - Vermeij

Dortmund: Hitz - Akanji, Hummels, Can - Meunier, Bellingham, Witsel, Hazard - Reyna, Sancho - Haaland

--------------------

90.+1 Minute: Schluss! Der BVB zieht souverän in die 2. Runde.

85. Minute: Noch fünf Minuten. Dann hat der MSV es überstanden.

78. Minute: Die Messe ist längst gelesen. Der BVB lässt den Ball durch die eigenen Reihen laufen.

65. Minute: Reinier kommt beim BVB und feiert sein Pflichtspiel-Debüt.

58. Minute: Tor für den BVB!

Reus wird eingewechselt. Wenige Sekunden später lupft Sancho den Ball bei einem Freistoß über die Duisburger Abwehr, und Reus schiebt zum 5:0 ein.

50. Minute: Tor für den BVB!

Reyna versucht's bei einem Freistoß mit einem flachen Schuss. Witsel fälscht glücklich ins Tor ab.

46. Minute: Weiter geht's.

45.+1 Minute: Pause! Der BVB führt 3:0 und ist in Überzahl. Der MSV braucht in der zweiten Halbzeit nicht weniger als ein Fußballwunder, um dieses Spiel noch mal spannend zu machen.

39. Minute: Tor für den BVB!

Den folgenden Freistoß schlenzt Hazard in den Winkel. Läuft beim BVB.

38. Minute: Rote Karte für den MSV!

Haaland läuft mit dem Ball alleine aufs Tor zu. Volkmer grätscht den Norweger von hinten um und sieht zu Recht Rot, weil er eine klare Torchance des BVB-Stars verhindert.

30. Minute: Tor für den BVB!

Nach einem starken Angriff legt Hazard den Ball per Hacke quer zu Bellingham, der zum 2:0 einschiebt.

23. Minute: Erster guter Angriff des MSV! Engin zieht mit dem Ball von der linken Seite in die Mitte und kommt im Strafraum zum Abschluss. Dort hämmert er den Ball dann aber Richtung Marxloh.

15. Minute: Tor für den BVB!

Witsel flankt den Ball von der linken Seite vors Duisburger Tor, wo Vermeij den Ball unglücklich an die Hand bekommt. Der Referee entscheidet sofort auf Strafstoß. Sancho verwandelt sicher.

11. Minute: Wie schon in der Vorbereitung in den Testspielen hat Bellingham auch heute Abend von Anpfiff an viele Ballkontakte. Der 17-Jährige ist gleich ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt im Dortmunder Spiel.

5. Minute: Wir sehen das erwartete Bild: Der BVB hat deutlich mehr Ballbesitz - und auch gleich die erste Chance! Nach einer Flanke von Meunier kommt Reyna am Elfmeterpunkt zum Kopfball und zwingt Weinkauf zu einer Parade.

1. Minute: Anpfiff!

20.43 Uhr: Die Teams betreten den Rasen. Auf geht's.

20.28 Uhr: Sebastian Kehl sagt gerade in der ARD noch mal ganz deutlich, dass Jadon Sancho den BVB in diesem Sommer nicht verlassen wird: "Jadon wird in dieser Saison definitiv für uns spielen. Das haben wir schon öfter gesagt."

20.13 Uhr: In einer guten halben Stunde geht's los. Wie wird der BVB im ersten Pflichtspiel der Saison abschneiden? Gleich wissen wir mehr.

19.45 Uhr: Der BVB muss überraschend auf Bürki und Guerreiro verzichten. Der Keeper hat Hüftprobleme, den Portugiesen plagt eine Zerrung. Die Neuzugänge Bellingham und Meunier stehen in der Startelf. Reus zunächst auf der Bank.

10.47 Uhr: Möglicherweise gibt es heute das Pflichtspiel-Comeback von BVB-Kapitän Marco Reus. Zuletzt spielte er erstmal wieder in einem Testspiel und traf gleich. „Es macht Spaß, ihn wieder auf dem Platz zu sehen. Wir werden sehen. Er hat seit Anfang Februar nicht mehr gespielt, hat zuletzt aber sehr gut gearbeitet“, sagte BVB-Trainer Lucien Favre

Montag, 07.54 Uhr: Matchday! Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker für das DFB-Pokal-Spiel zwischen dem MSV Duisburg und Borussia Dortmund. Hier bekommst du alle Infos!

17.52 Uhr: MSV-Coach schlägt, standesgemäß, sanftere Töne an. Torsten Lieberknecht weiß schließlich um die absolute Außenseiter-Rolle die den „Zebras“ im Duell mit dem BVB zukommt. Über eine Sache ärgert sich der 47-Jährige aber sehr. Hier erfährst du, um was es geht >>>

--------------------

Top-News rund um den BVB:

--------------------

13.12 Uhr: Vor dem Spiel zeigte sich BVB-Coach Lucien Favre ungewohnt angriffslustig. Er gab sogar ein klares Ziel für den Wettbewerb aus: Der Pott muss her! Die Entschlossenheit des Schweizers hat einen triftigen Grund: In den vergangen zwei Jahren schied die Borussia jeweils schon im Achtelfinale aus (beide Male gegen Werder Bremen).

Sonntag, 13. September, 9.30 Uhr: Guten Morgen und herzlich Willkommen zu unserem Live-Ticker der Partie zwischen dem MSV Duisburg und Borussia Dortmund. Die beiden Teams beschließen morgen Abend die erste Runde der neuen DFB-Pokalsaison (ausgenommen die Partie des FC Bayern).