Mo Dahoud: BVB-Star von Fan-Aktion völlig überrascht – „Schon verrückt“

Nach dem Derbysieg gegen den FC Schalke 04 herrschte Ekstase bei den Fans von Borussia Dortmund und auch bei Mo Dahoud.

Wie der BVB-Star nun verriet, gab es danach eine verrückte Fan-Aktion. Mo Dahoud war davon sehr überrascht.

Mo Dahoud wird von Fan überrascht

Auch wenn es nicht den Corona-Regeln entsprach, sind die Bilder von der Derbyfeier der Dortmunder im Kopf geblieben. Mo Dahoud filmte die Szenen live aus dem Bus der BVB-Stars und war völlig aus dem Häuschen.

Im Nachgang hatte es aber offenbar noch eine persönliche Nachricht für Mo Dahoud gegeben. Wie der BVB-Star jetzt im „Feiertagsmagazin“ von Borussia Dortmund verriet, ließ sich ein Fan eine besondere Aktion für ihn einfallen.

BVB-Star Mo Dahoud wird für Trainer Edin Terzic immer wichtiger. Foto: Sven Simon/ POOL via David Inderlied/Kirchner-Media

Auf Fans ist er in der Zeit nicht getroffen – „Ich war nur zuhause“, erzählt Mo Dahoud. Doch eine Sache bemerkte er nach dem Derbysieg doch. „An meinem Auto war ein Brief angebracht“, so der 25-Jährige.

„Danke für den Derbysieg“ stand auf einem Zettel an seiner Windschutzscheibe. Dahoud hätte damit nicht gerechnet: „Das war schon verrückt“, so der Dortmunder.

Mo Dahoud ist mit verantwortlich für den Dortmunder Aufschwung. Gegen den FC Sevilla erzielte er das wichtige 1:1 mit einem schönen Distanztreffer. Nicht nur bei ihm ist seitdem der Knoten geplatzt. „Es ist nicht immer einfach, wenn du lange nicht gespielt hast“, erklärt Dahoud. Er wolle jetzt weiter an sich arbeiten und sich verbessern. (fs)