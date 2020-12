Fällt Mats Hummels länger aus? BVB-Star äußert sich – „Werden morgen nochmal gucken“

Dortmund. Das Ergebnis zwischen Borussia Dortmund und Lazio Rom war am Ende fast zweitrangig. Die Fans machten sich stattdessen Sorgen um Mats Hummels.

Nachdem vor dem Spiel bereits Erling Haaland ausgefallen war, verletzte sich kurz vor Schluss auch noch Mats Hummels. Droht nun ein längerer Ausfall des Abwehr-Bosses?

Mats Hummels nach erstem Krankenhausbesuch optimistisch

Es war ein Schockmoment, als bereits die erste Minute der Nachspielzeit lief. Hummels blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Rasen liegen. Bei einem Zweikampf war dem Innenverteidiger Lazio-Stürmer und Ex-BVB-Spieler Ciro Immobile auf den Fuß gestiegen.

Hummels, der sich dabei offenbar auch sein Bein leicht verdrehte, konnte dieses in der Folge nicht mehr voll belasten und musste vom Feld. Noch am Abend wurde er für eine erste Diagnose in ein Dortmunder Krankenhaus gebracht.

Kurz danach wandte er sich auf Instagram via Story an seine Fans, die ihn in der Zwischenzeit wohl schon mit Fragen nach seinem Gesundheitszustand bombardiert hatten. „Ich komme gerade aus dem Krankenhaus“, ließ der 31-Jährige um kurz nach Mitternacht verlauten.

Borussia Dortmund – Lazio Rom 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 Guerreiro (44.), 1:1 Immobile (66.)

„Es sieht so aus, als sei die Verletzung nicht allzu schlimm“, gab er eine erste Entwarnung. Schon in wenigen Tagen könnte er bereits wieder fit sein. Aufatmen bei den Dortmundern, die am Wochenende gegen Frankfurt ungerne auf ihn verzichten würden.

Jedoch schränkte Hummels die positive Nachricht noch etwas ein. „Wir werden morgen nochmal gucken“, kündigte der Abwehr-Chef an. So soll endgültig ausgeschlossen, dass eine mögliche Verletzung eventuell übersehen wurde.

BVB nach Hummels Aus nur noch zu zehnt

Auch die Verantwortlichen des BVB hatten sich nach Abpfiff besorgt gezeigt. „Wir hoffen, dass es nur ein dicker Schlag auf den Fuß war und kein Band in Mitleidenschaft gezogen worden ist“, sagte Sportdirektor Michael Zorc nach der Partie bei „Sky“.

Weil Trainer Lucien Favre bereits drei Wechselpausen vorgenommen hatte, musste der BVB sich am Ende zu zehnt bis zum Schlusspfiff zittern. Dann stand die Qualifikation für das Achtelfinale allerdings endgültig fest. (mh)