Mats Hummels: Rückkehr-Hammer perfekt – jetzt soll alles anders werden

Für die Suche nach einem neuen Verein nahm er sich viel Zeit – doch am Ende entschied sich Mats Hummels doch falsch. Zumindest Stand jetzt, denn in seinen ersten Monaten bei der AS Rom ist er zum Bankdrücker eines Krisenklubs verkommen.

Jetzt soll alles anders werden. Trainer Ivan Juric, der ihn komplett ignorierte, ist gefeuert. Bereits die zweite Entlassung nach zwölf Spieltagen. Nun ist auch die Nachfolge geregelt. Die AS Rom macht den Rückkehr-Hammer offiziell – und verkündet zum insgesamt fünften Mal die Verpflichtung von Claudio Ranieri.

Mats Hummels: Rückkehr-Hammer als Wende?

Als Hummels in Italien unterschrieb, war Daniele de Rossi sein Trainer. Doch noch bevor der Ex-BVB-Star sein Debüt geben konnte, war die Roma-Legende schon gefeuert. Unter Nachfolger Ivan Juric hatte der Weltmeister einen ganz schweren Stand. Der Kroate zog alle Register, damit Hummels nicht spielen zu lassen (hier die Details).

Nun ist auch dieses Kapitel schon wieder beendet. Nach nur zwölf Spielen ist Juric wieder gefeuert. Und die Nachfolge ist ein echter Hammer. Am Donnerstag verkündete die AS Rom: Claudio Ranieri ist zurück. Schon von 2009 bis 2011 und 2019 trainierte der gebürtige Römer dort. Zuvor war er in den 70ern bereits zweimal als Spieler bei der Roma gewesen. Dies ist damit nun seine fünfte Unterschrift bei der „Giallorossi“.

„Ranieri bringt seinen enormen Wissens- und Erfahrungsschatz mit, den er zwischen Serie A, Premier League, La Liga und Ligue 1 gesammelt hat, indem er die besten Topklubs Europas leitete und historische Titel gewann, wie den, den er 2016 als Trainer von Leicester gewann“, freut sich der Klub in einem Statement. Für Mats Hummels kann das Engagement nur eine gute Nachricht sein – denn schlimmer als unter Juric kann es nicht werden. Ein mickriger Kurzeinsatz samt Eigentor steht bislang zu Buche.