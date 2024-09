Mats Hummels meldet sich zu Wort – „Weirde Story“

Mats Hummels ist seit Wochen in den Schlagzeilen. Es wird wie wild darüber spekuliert, wo es den Ex-BVB-Star hinzieht. Auch Anfang September hat er noch keinen neuen Verein gefunden – und das trotz zahlreicher Angebote.

Der 35-Jährige lässt sich davon aber nicht beeindrucken. Jetzt hat sich Mats Hummels in seiner Instagram-Story zu Wort gemeldet – mit einem neuen Verein hat sein Anliegen aber überhaupt nichts zu tun.

Mats Hummels: Kein Rom-Wechsel – dafür kostenlose Kontaktlinsen

Die Fans warten gespannt: Wann gibt Mats Hummels endlich seinen neuen Verein bekannt? Wann unterschreibt der Innenverteidiger endlich wieder einen Vertrag? Diese Frage brennt ihnen nun schon seit Wochen unter den Fingernägeln. Eine Antwort gibt es darauf aber nach wie vor nicht.

+++ Borussia Dortmund: Bittere Wende um BVB-Zugang – schweren Herzens trifft er die Entscheidung +++

Am Dienstag (2. September) hieß es kurzzeitig, dass Hummels bei der AS Roma unterkommt. Er sollte sich mit dem italienischen Spitzenklub bereits auf einen Vertrag geeinigt haben, berichtete die „Corriere dello Sport“. Wenige Stunden später änderte sich die Lage wieder: Hummels und Rom sollen nicht zusammenfinden.

„Kleines Geschenk zum Herbstanfang“

Der Innenverteidiger scheint sich selbst aber keine großen Sorgen um seine Zukunft zu machen. Stattdessen überrascht er seine Fans jetzt mit einem „Geschenk“. „Das ist eine etwas weirde Story von mir, aber mei, ist ja auch nichts ganz Neues hier, um ehrlich zu sein“, schreibt er bei Instagram in seiner Story zu einem Bild von einer Packung Kontaktlinsen.

Das könnte dich auch interessieren:

Dann berichtet er: „Ich habe mir die falschen Kontaktlinsen (Wichtig – die sind +1,5) geholt und auch im Freundeskreis kann die niemand gebrauchen.“ Gute Nachricht für die Fans: Hummels verschenkt den Fehleinkauf. „Wer also mit solchen Tageslinsen (178 Stück insgesamt) was anfangen kann, schickt mir gerne eine DM (Direktmessage), gibt’s als kleines Geschenk zum Herbstanfang zugeschickt“, so Hummels.

Für einen Glücklichen gibt’s ein Geschenk, doch die große Frage lässt Hummels unbeantwortet. Zu seiner Zukunft äußert er sich noch immer nicht.