Mats Hummels: Paukenschlag um den Ex-BVB-Star! Jetzt ist es offiziell

Seit mehr als sechs Monaten ist Mats Hummels nun in Italien bei der AS Rom. Der ehemalige Profi von Borussia Dortmund hat seitdem ganz schön viel durchmachen müssen, dürfte aber mittlerweile glücklich sein.

Schließlich gehört Mats Hummels zur Stammkraft unter Claudio Ranieri. Doch ausgerechnet die Trainer-Legende hat jetzt für einen Hammer gesorgt. Am Saisonende ist endgültig Schluss.

Mats Hummels: Trainer-Knall in Rom!

Wenn die Saison zu Ende ist, wird Mats Hummels sich von seinem Trainer Claudi Ranieri verabschieden müssen. Der 73-Jährige hat angekündigt, in den Ruhestand zurückzukehren. Das bestätigte der Italiener gegenüber der italienischen Sportsendung „Dribbling“.

„Der Klub wird sich nach einem neuen Trainer umsehen, der in der Lage ist, die Mannschaft an die Spitze des italienischen und europäischen Fußballs zu führen“, so Ranieri.

Die Roma wird Ranieri aber nicht ganz verlassen. Nach eigener Aussage wird er weiter als sportlicher Berater tätig bleiben. Mitte November hatte die Trainer-Legende den italienischen Traditionsverein übernommen. Dabei setzt er voll und ganz auf Hummels, der zuvor kaum zum Einsatz kam.

Was passiert mit Hummels?

Die Frage über die Zukunft von Mats Hummels muss aber auch in den nächsten Monaten gestellt werden. Der Ex-BVB-Star hat nämlich nur einen Ein-Jahres-Vertrag bis zum Sommer 2025 unterschrieben. Der Weltmeister von 2014 ist unter Ranieri gesetzt und in Rom beliebt. Es ist also gut möglich, dass Hummels bei weiteren guten Leistungen seinen Vertrag verlängern könnte.

Doch bis dahin ist es noch ein langer Weg. Zunächst soll es sportlich wieder besser für Rom laufen. Nach 20 Spielen steht der einstige Top-Klub auf Rang 10 und hat nur sechs Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz.

Durch Ranieri sah es zuletzt wieder besser aus. Acht Punkte gab es aus den letzten vier Spielen. Und auch im italienischen Pokal konnte der Einzug ins Viertelfinale perfekt gemacht werden. In der Europa League ist die Hoffnung auf das direkte Weiterkommen groß, schließlich will kein Team gerne in die Playoffs und zwei weitere Spiele absolvieren.