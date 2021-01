Mats Hummels: Abwehrboss nimmt sich BVB-Talente vor – „Braucht Arbeit, Arbeit, Arbeit“

Borussia Dortmund hat im Jahr 2020 eine Mannschaft, die in der Bundesliga ganz oben mitspielen kann. Eines der Wunderkinder ist der norwegische Shootingstar Erling Haaland. Der erst 20-jährige Stürmer wechselte im Januar 2020 für 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg zum BVB. Heute soll er um die 80 Millionen Euro wert sein.

Borussia Dortmund muss im Januar dringend zurück in die Erfolgspur, um den Anschluss an die Spitze zu halten. Das weiß auch Mats Hummels.

Der Abwehrboss ist für seine klaren Ansagen bekannt. Vor dem Jahresauftakt gegen den VfL Wolfsburg nimmt sich Mats Hummels daher auch die vielen Talente der Dortmunder zur Brust.

Mats Hummels fordert volle Konzentration

Der Dezember war für die Schwarzgelben eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Gruppensieg in der Champions League, weiterkommen im DFB-Pokal, aber eben auch viele vergebene Punkte in der Bundesliga, die in der Entlassung von Lucien Favre endeten.

Mats Hummels und die jungen Wilden beim BVB. Foto: imago images/Uwe Kraft

Platz fünf in der Tabelle zum Jahreswechsel ist deutlich zu wenig für die Ansprüche des BVB-Ensembles. Gerade in den letzten Spielen unter Favre wirkten die Spieler oft lust- und ideenlos. Ein Problem, das Abwehrchef Hummels gerne schnell gelöst hätte.

„Da fehlt mir manchmal so ein kleines bisschen der letzte Biss, sich wirklich jeden Tag zu opfern. Das klingt jetzt krass, aber nur so entwickelst du dich wirklich weiter“, erklärt der 32-Jährige nun im Vereinsmagazin des BVB.

Der BVB-Spielplan im Januar:

3. 1. gegen Wolfsburg (H)

9.1. gegen Leipzig (A)

16.1. gegen Mainz (H)

19.1. gegen Leverkusen (A)

22.1. gegen Gladbach (A)

30.1. gegen Augsburg (H)

Als Vizekapitän sieht sich der Innenverteidiger in der Verantwortung, vorne weg zu gehen und die jungen Spieler wie Jadon Sancho, Jude Bellingham oder Gio Reyna zu führen. Doch diese müssen auch selbst alles für den Erfolg tun.

Laut Hummels sei es unumgänglich, dass „jeder jeden Tag seriös arbeitet.“ „Dann sind auch mal Hackentricks und solche Dinge drin. Aber davor braucht es Arbeit, Arbeit, Arbeit“, so Hummels, der gegen Wolfsburg nicht weniger als einen Sieg erwartet.

Der BVB hat nach 13 Spielen bereits acht Punkte Rückstand auf Rekordmeister Bayern München. Auch die Wölfe liegen aktuell vor den Schwarzgelben. Mit einem Erfolg im heimischen Signal Iduna Park könnte man dies wieder beheben.

Hummels verrät wie seine Rückkehr ablief

In dem Gespräch verrät Mats Hummels auch, wie seine Rückkehr zum BVB im Sommer 2019 ablief. „Er hat mich gefragt, ob ich noch einmal richtig wichtig, ein richtiger Anführer sein möchte“, erklärt der Ex-Nationalspieler den Anteil von Aki Watzke an dem Wechsel.

Hummels hatte bereits zwischen 2009 und 2014 im Ruhrgebiet gespielt. Nach dem Angebot Watzkes habe er gemerkt, „wie sehr ich das möchte. Wie extrem mich das reizt.“ (mh)