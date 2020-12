Mats Hummels rastet aus – heftige Frustreaktion des BVB-Stars

Berlin. Borussia Dortmund muss gegen Union Berlin eine herbe Niederlage einstecken. Besonders Mats Hummels war so gar nicht einverstanden mit der Leistung seines Teams und seiner Mitspieler.

Nach dem Spiel trottete ein sichtlich angefressener Mats Hummels zum Interview. Kurz bevor er Rede und Antwort stand, ließ er seinem Frust freien Lauf.

Mats Hummels: Frust-Abbau kurz vor dem Interview

Es war ein erneut bitterer Abend für den BVB. Gegen Union rechnete der Verein mit eigentlich sicheren drei Punkten. Doch das Spiel in der Hauptstadt offenbarte einmal mehr, dass der Vizemeister größere Probleme als nur den entlassenen Lucien Favre hat und hatte.

Das 2:1 – wieder nach einer Ecke. Foto: imago images / Matthias Koch

Die kreativen Künstler blieben vorne über weite Strecken blass, einzig Super-Juwel Youssoufa Moukoko wusste zu überzeugen. Hinten offenbarte die Dortmunder unglaubliche Schwächen und kassierten, wie schon gegen Köln, zwei Treffer nach Ecke.

Union Berlin – Borussia Dortmund 2:1 (0:0)

Tore: 1:0 Awoniyi (57.), 1:1 Moukoko (59.), 2:1 Friedrich (78.)

Eine Tatsache die vor allem Abwehr-Boss Hummels auf die Palme brachte. Der hatte sich nach dem Schlusspfiff immer noch nicht beruhigt und stapfte bei „DAZN“ zum üblichen Interview. Kurz bevor es losging, entlud sich der ganze Frust des ehemaligen Nationalspielers, in dem er einmal kräftig gegen die Werbetafel schlug.

Auch aus seinen Antworten war seine Verärgerung deutlich herauszuhören. „Das ist eine Katastrophe. Wir können es dem Gegner nicht so einfach machen“, wütete er über die beiden Gegentreffer. „Wenn man erneut ein Spiel über Standards hergibt, hat das auch etwas damit zu tun, wie sehr man unbedingt einen Sieg will“, schimpfte er weiter.

Niederlage selbstverschuldet

Beim ersten Gegentreffer verlängerte Union den Ball am ersten Pfosten, sodass Taiwo Awoniyi nur noch Danke sagen musste. Bei der zweiten Ecke kam der kopfballstarke Marvin Friederich komplett alleine zum Kopfball und traf mustergültig.

Aus Hummels Sicht sei es unbegreiflich, wie das passieren könne. „Wir hauen uns einfach selber in die Pfanne. Wir sind selber verantwortlich für unsere Niederlagen“, lautete sein ernüchterndes Fazit. Im Pokal hat der BVB vor Weihnachten noch eine Chance es besser zu machen.

In der Liga hingegen könnte Dortmund am Samstag einiges an Boden verlieren. Bis zum Start ins neue Jahr hat Neu-Trainer Edin Terzic einiges zu tun, um den Saisonverlauf erfolgreich umzugestalten.

Mammut-Programm

Doch das könnte schwieriger werden als es den Borussen lieb ist. Warum sogar der Absturz aus den Spitzenrängen droht, erfährst du hier >>> (mh)