Mats Hummels: Nach Mega-Knall – geht jetzt alles ganz schnell?

Was für wilde Wochen für Mats Hummels beim AS Rom! Als der Innenverteidiger beim italienischen Traditionsverein unterschrieb, war die Hoffnung auf viele Einsätze groß. Doch für den 35-Jährigen wurde es immer bitterer.

Trainer Ivan Juric setzte nicht auf Mats Hummels und muss jetzt nach schlechten Ergebnissen seine Koffer packen. Der Nachfolger soll schon bereitstehen. Der Ex-BVB-Star schaut ganz genau hin.

Mats Hummels schaut bei der Trainersuche genau hin

Mats Hummels ist gerade mal fast zwei Monate in Rom und wird schon bald seinen dritten Trainer haben. Der Krisen-Klub hat nämlich Ivan Juric entlassen, der erst Mitte September für Daniele de Rossi übernommen hatte.

14 Punkte aus zwölf Liga-Spielen sind einfach zu wenig. Erst drei Spiele wurden gewonnen. Daher muss der 49-Jährige schon wieder gehen, wie Rom nach der Pleite gegen den FC Bologna (2:3) bekanntgab.

„Wir möchten Ivan Juric für seine harte Arbeit in den letzten Wochen danken. Er hat ein schwieriges Umfeld mit höchster Professionalität gemeistert, und dafür sind wir dankbar. Wir wünschen ihm alles Gute für seine zukünftigen Bemühungen“, heißt es vom italienischen Verein.

Nachfolger soll schon feststehen

Das wird Mats Hummels vermutlich freuen. Unter Juric kam er bislang in nur einem Spiel zum Einsatz. 24 Minuten durfte er bei der 1:5-Klatsche gegen Florenz ran, erzielte dabei auch noch ein Eigentor. Ansonsten schmorte der Ex-BVB-Spieler immer auf der Bank. Unter dem neuen Trainer erhofft sich der Abwehrspieler jetzt mehr Einsätze.

Wie die „Gazzetta dello Sport“ berichtet, soll Roberto Mancini übernehmen. Der Trainer führte die italienische Nationalmannschaft 2021 zum Europameister-Titel. Zuletzt coachte er die Nationalmannschaft Saudi-Arabiens.

Noch ist vom Klub nichts bestätigt worden. Die Entlassung kommt jedenfalls zum richtigen Zeitpunkt. Denn nun steht die Länderspielpause an, bei der der neue Coach die Mannschaft in den kommenden Tagen vorbereiten kann, ehe das erste Pflichtspiel ansteht. Für Rom geht es am 24. November gegen den SSC Neapel.