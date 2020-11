Mats Hummels posiert im skurrilen Outfit auf dem Laufband – was dahinter steckt

Nanu, was ist denn da mit Mats Hummels passiert? Der Abwehrboss von Borussia Dortmund zeigt sich in einem Schnappschuss auf Instagram in einem skurrilen Outfit.

Hat Mats Hummels beim Anziehen einfach einen schlechten Tag erwischt? Mitnichten, hinter der Klamotte des BVB-Profis steckt etwas ganz anderes.

Mats Hummels: BVB-Star begleicht Wettschulden

Kurzes Sporthöschen, schlabbriges T-Shirt, Stirnband und eine Sonnenbrille, die so heutzutage nicht mehr als die Vorzeigemode gilt – so präsentiert sich Hummels auf seinem heimischen Laufband bei Instagram.

Einmal in lässiger Pose, einmal beim offenbar sehr anstrengenden Dehnen, sieht so Hummels Heim-Routine während der Länderspielpause aus, um während der spielfreien Zeit in Form zu bleiben? Nein, so läuft der Verteidiger normalerweise nicht rum.

Der Grund für seine ungewöhnliche Garderobe ist eine verlorene Wette. Zusammen mit der Leichtathletin Alica Schmidt hatte Hummels vor einigen Wochen einen Wettlauf über 400 Meter veranstaltet.

Hummels vs. Schmidt

Ein hoffnungsloses Unterfangen, wie sich herausstellte. Der ehemalige Nationalspieler hatte auf der Laufbahn des Stadions nicht den Hauch einer Chance und kam abgeschlagen hinter Schmidt ins Ziel. „Ich habe noch nie was Anstrengenderes gemacht“, meinte er nach dem Lauf-Duell.

Im Vorhinein hatten die beiden eine Wette abgeschlossen, bei der Hummels zugesagt hatte, im Falle einer Niederlage ein Bild in einem ganz besonderen Leichtathletik-Outfit zu posten. Diese Wettschuld löste er nun ein.

Hummels will Revanche

„Wettschulden sind Ehrenschulden, und so wie ich abgefertigt wurde erst recht“, schreibt Hummels, der sich auch nicht zu schade ist, über sich selbst zu lachen. Doch bei dieser Niederlage will es der 31-Jährige nicht belassen.

Der BVB-Profi fordert eine Revanche. „Das Outfit für unser Rematch steht“, meint er. In welcher Disziplin sich die beiden dann duellieren, steht allerdings noch aus. (mh)