Mats Hummels: Sorge um BVB-Star – wie lange kann das gut gehen?

Mats Hummels ist der Dauerbrenner beim BVB, der 32-Jährige hat in dieser Saison kaum eine Minute verpasst.

Doch auch bei Mats Hummels zeigen sich langsam aber sicher die Müdigkeitserscheinungen. Deshalb fragen sich die BVB-Fans: Wie lange kann das gut gehen?

Mats Hummels im Dauereinsatz – braucht der BVB-Star eine Pause?

Kaum eine Minute hat Mats Hummels in dieser Spielzeit bislang verpasst. In der Bundesliga stand er in jedem Spiel in der Startelf und spielte fast immer durch. In der Champions League verpasste er lediglich das Hinspiel gegen Brügge wegen einer Oberschenkelverletzung.

Allerdings häufen sich die Anzeichen, dass auch Mats Hummels endlich mal eine Pause braucht. Schon beim Spiel gegen Lazio Rom machten die BVB-Fans sich Sorgen um ihren Innenverteidiger. Dort war er mit Ciro Immobile zusammengeprallt und musste vorzeitig vom Platz. Schnell gab es Entwarnung.

Mats Hummels ist der Dauerbrenner beim BVB. Foto: imago images/Nordphoto

Auch gegen Zenit St. Petersburg war für Hummels Schluss und nun musste er auch in der Bundesliga gegen Werder Bremen früher runter, weil der Oberschenkel zwickte. Aber auch dieses Mal gab es Entwarnung. „So wie es aussieht, hatte Mats lediglich muskuläre Probleme und Krämpfe im Oberschenkel“, sagte BVB-Interimstrainer Edin Terzic.

„Das ist auch ein gutes Zeichen“, befand Terzic sogar, „weil er sich komplett verausgabt und alles gegeben hat, so weit die Füße getragen haben. Und dann kam der Nächste (Dan-Axel Zagadou, d.Red.) und hat das komplett so weitergeführt.“

Überbelastung bei Mats Hummels?

Soweit so gut, doch bei Mats Hummels könnten diese Krämpfe im Oberschenkel auch ein Zeichen der Überbelastung sein. Mit 1669 Einsatzminuten führt der 32-Jährige den Kader des BVB an. Auf Platz zwei liegt Akanji mit 1436 Minuten deutlich dahinter. Das sind zweieinhalb Spiele weniger als Hummels.

Hummels steht quasi immer auf Platz, aber auch der Innenverteidiger wird bald auch mal eine Pause gebrauchen, ansonsten droht vermutlich eine Verletzung und das wäre für den BVB schlimmer als ein Spiel ohne Hummels in der Startelf.