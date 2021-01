Mats Hummels: Mit DIESER Aussage verscherzt es sich der BVB-Star mit den Fans

Kommenden Samstag trifft Borussia Dortmund im Spitzenspiel auf RB Leipzig. Eigentlich sollte Mats Hummels vor diesem Spiel eine Kampfansage machen, doch der BVB-Star schlägt freundliche Töne an.

Allerdings könnte sich Mats Hummels es sich mit seiner Aussage über RB Leipzig bei einigen Fans von Borussia Dortmund verscherzt haben.

Mats Hummels: Aussage über RB Leipzig polarisiert

„Ich liebe Konkurrenz und finde es geil, dass wir in der Bundesliga inzwischen fünf Teams haben, die hohes internationales Niveau verkörpern“, sagte Mats Hummels im Interview mit der „Sport Bild“.

Dann traf er eine Aussage, die die BVB-Fans erzürnt. „Auch wenn das in Dortmund nicht jeder so gerne hört: Ich bin ein Fan davon, was in Leipzig sportlich passiert und wie sich der Verein entwickelt hat. Einfach, weil dort gute Arbeit gemacht wird. Geld alleine ist dafür keine Garantie“, so Hummels.

RB Leipzig ist den traditionsgesinnten Fans ein Dorn im Auge. Für die Ultragruppierungen ist RB Leipzig das Feindbild in der Bundesliga. Der Grund: Leipzig hat sich mit großer finanzieller Unterstützung des Getränke-Riesen Red Bull innerhalb kürzester Zeit zu einem Spitzenklub entwickelt.

Die Fans sehen in RB Leipzig eine Bedrohung für die Traditionsvereine und die deutsche Fan-Kultur. Bei dem Klub aus Sachsen gibt es nur wenige stimmberechtigte Mitglieder, der Einfluss der Fans ist äußerst gering. RB Leipzig wird von den Fans als reines Marketingprodukt des Energy-Drink-Herstellers Red Bull gesehen.

Transfers zwischen Salzburg und Leipzig ernten Kritik

Zudem stößt ihnen böse auf, dass Red Bull gleich mehrere Vereine sponsert und so einen großen Einfluss nimmt. Neben RB Leipzig hat Red Bull Anteile an RB Salzburg, FC Liefering (beide Österreich), New York Red Bulls (USA), Red Bull Bragantino und Red Bull Brasil (beide Brasilien).

Zwischen RB Leipzig und RB Salzburg gibt es auffällig viele Transfers. Insgesamt 20 Spieler sind von Salzburg nach Leipzig gewechselt.

RB Leipzig ist das Feindbild der Fußballfans und ist immer wieder Teil feindseliger Plakate in den deutschen Fußball-Stadien. Besonders die Anhänger von Borussia Dortmund sind in diesem Protest federführend. Da wird es ihnen gar nicht gefallen, was Mats Hummels über RB Leipzig gesagt hat. (fs)