Mats Hummels wird deutlich – BVB-Abwehrchef mit Ansage an Sancho, Reyna und Co.

Dortmund. Hochtalentiert, aber zu verspielt – Mats Hummels hält Borussia Dortmund für „meisterreif“, doch dafür bleiben zu oft wichtige Punkte liegen.

Nun benennt Mats Hummels ein Kernproblem in aller Deutlichkeit. Seine Worte sind dabei durchaus als Kritik an die jungen Wilden zu verstehen.

Mats Hummels: BVB-Abwehrchef mit deutlicher Kritik

In den vergangenen anderthalb Jahren, so der BVB-Abwehrchef in „Sport Bild“, haben sich bei Borussia Dortmund Fehler eingeschlichen, die er selbst „Kinderkrankheiten“ taufte.

Mats Hummels (l.) und die BVB-Teenager – der ein oder andere könnte sein Sohn sein. Foto: imago images/Team 2

„Wir haben zu oft keinen Erwachsenen-Fußball gespielt“, sagt Hummels klar. „Die Art, wie wir Fußball gespielt haben, musste zwangsläufig dazu führen, dass wir immer wieder Punkte liegen lassen.“

-----------------------

Mehr BVB-News:

Marco Reus: Klare Ansage vom BVB-Kapitän – DAS ist für Dortmund jetzt Pflicht

Für diese vier Stars dürfte die Zeit beim BVB bald zu Ende sein

Streitfall Youssoufa Moukoko: Stichelt Watzke hier gegen Lucien Favre?

-----------------------

Jugendlicher BVB: Kinderkrankheiten vorprogrammiert

„Kinderkrankheiten“ sind in einem Kader, der zu einem beachtlichen Teil aus unter 21-Jährigen besteht, vorprogrammiert.

Mats Hummels und die jungen Wilden beim BVB. Foto: imago images/Uwe Kraft

So sehr der BVB von der Leichtigkeit und Spielfreude seiner Youngster profitiert, sie können auch zum Problem werden.

+++ Borussia Dortmund: Schallende Ohrfeige – hat ER schon jetzt die Nase voll vom BVB? +++

Für die Teenager-Offensivabteilung, wohl aber auch für alle anderen Teamkollegen bei Borussia Dortmund, hat Mats Hummels eine einfache Lösung für dieses Problem parat: „Weniger zocken als wären wir in Fünf-gegen-Fünf-Spielformen wie die Kids beim Hallenfußball.“

Erst kürzlich hatte der 32-Jährige die Teenies beim BVB eingeschworen, dass tägliche seriöse Arbeit unumgänglich sei. „Dann sind auch mal Hackentricks und solche Dinge drin. Aber davor braucht es Arbeit, Arbeit, Arbeit.“