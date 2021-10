Mats Hummels: Nun also doch? Jetzt kann sich der BVB-Star einen Traum erfüllen

Aus seinem Faible für Comedy hat Mats Hummels nie ein Geheimnis gemacht. Seinen ersten Auftritt hätte er fast in der Serie „Jerks“ gehabt, sagte dann aber doch wieder ab.

Jetzt hat sich Mats Hummels aber wohl einen kleinen Traum verwirklicht. Der BVB-Verteidiger wird Berichten zufolge Teil einer Comedy-Show.

Mats Hummels soll Stand-up-Comedian werden

Fans von „Jerks“ müssen wir ganz schnell die Hoffnung nehmen, einen Auftritt von Mats Hummels wird es wohl erst einmal nicht geben. Der Serie erteilte er kurzfristig doch eine Absage.

„Es war so, dass er sich wirklich bewarb und wir auch miteinander gesprochen hatten“, erzählte „Jerks“-Schauspieler Christian Ulmen vor einige Monaten. Hummels hätte eine Ehe-Betrugsstory spielen sollen. „Das war ihm zu hart. Es war eine schöne Geschichte, aber er wollte das nicht machen. Und jetzt merkt man vom Timing her, dass es wahrscheinlich auch die richtige Entscheidung für ihn war“, so Ulmen damals. (Hier mehr Infos dazu!)

Steht Mats Hummels bald auf der Bühne? Foto: imago images/Laci Perenyi

Jetzt kommt es aber wohl doch zum Comedy-Debüt von Mats Hummels – zwar nicht bei „Jerks“ dafür in der neuen Amazon-Prime-Show „One Mic Stand“.

------------------------------

Mehr News zu Borussia Dortmund:

Borussia Dortmund hat holländisches Talent im Visier – doch die Konkurrenz ist heftig

Borussia Dortmund: Böser Verdacht! BVB-Coach Marco Rose wird deutich – und richtet klare Worte an die Fifa

Borussia Dortmund: „Konkrete Gespräche“ – BVB heiß auf DFB-Star

------------------------------

Gegen SIE tritt Mats Hummels bei „One Mic Stand“ an

Das Konzept sieht Folgendes vor: Fünf Prominente werden von fünf Comedian gecoacht und müssen ihre eigne Stand-up-Show entwickeln. Im Finale treten sie dann gegeneinander an.

Teddy Teclebrhan, Torsten Sträter, Michael Mittermeier, Harald Schmidt und Hazel Brugger begleiten die Stars bei ihrem Weg.

BVB-Star Mats Hummels könnte sich einen Traum erfüllen. Foto: imago images/Ulrich Hufnagel

Neben Hummels sind laut "Bild" SPD-Politiker Karl Lauterbach (Coach: Hazel Burger) und „Let’s Dance“-Star Motsi Mabuse (Coach: Michael Mittermeier). Wer der Coach von Mats Hummels ist und wer die weiteren Kandidaten sind, ist noch nicht bekannt.

Hummels mit Ansage an Haaland

Auf dem Fußballplatz kennt Mats Hummels allerdings keinen Spaß. Auch in Richtung seines Star-Kollegen Erling Haaland gab es jetzt eine Ansage, die kein Stück lustig gemeint war. Hier die Details >> (fs)