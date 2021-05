BVB-Star Mats Hummels ist einer der besten und erfolgreichsten Fußballer Deutschlands. Allein in dieser Saison überzeugte er als Abwehrboss beim Pokalsieger Borussia Dortmund.

Mats Hummels spielte so gut, dass ihn Bundestrainer Jogi Löw nach über zweijähriger Pause wieder für die Nationalelf und die EM in wenigen Wochen nominierte. Irre, welche ehrlichen Worte der Nationalspieler nun in einem BVB-Video spricht.

Mats Hummels mit ehrlichen Worten: „Ich hab nie dran geglaubt“

Mats Hummels spielte in seiner Karriere für die beiden besten deutschen Mannschaften – den FC Bayern München und Borussia Dortmund.

Der Innenverteidiger sammelte viele Titel. Sechs Mal Deutscher Meister (2008, 2011, 2012, 2017, 2018, 2019), drei Mal Pokalsieger (2012, 2019, 2021) und sechs Mal Superpokalsieger (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020). Mit der deutschen Nationalmannschaft wurde er Weltmeister (2014) und mit der U21 Europameister (2009).

Es gibt nur wenige Spieler in Deutschland, die so viele Erfolge sammelten. Und dennoch überraschen die Aussagen, die Hummels nun in einem BVB-Video von sich gibt.

„Wolltest du eigentlich immer Fußballer werden?“, fragt BVB-Chefkoch Dennis Rother, der den Weltmeister in seiner Küche begrüßt, um eine Dorade zu kochen.

Hummels

„Ja, ich wollte immer, aber ich habe nie daran geglaubt. Denn ich war nie ein Talent als Kind, das kam relativ spät, dass das auf ein Mal funktioniert hat“, erinnert sich der 32-Jährige. Kein Talent? Das sagt einer, der bereits mit 19 sein Bundesligadebüt bei Bayern München gab? Da dürften Fans verwundert nochmal hingehört haben.

Doch was genau Hummels damit meint, erklärt er gleich: „In der U17 war ich im ersten Spiel meiner Mannschaft nicht mal im Kader und in der U19 war ich auf ein Mal Stammspieler und alles hat funktioniert. Da habe ich aber auch das erste Mal in meinem Leben Innenverteidiger gespielt. Bis zur U15 war ich Stürmer.“

Also doch ein Talent. Wenn auch nur auf der falschen Position. Anders ist dieser rasante Aufstieg wohl nicht zu erklären. Übers defensive Mittelfeld entwickelte Mats Hummels sich dann zu einem der besten Innenverteidiger Europas. Der Rest ist Geschichte.