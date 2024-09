Mats Hummels: Kurz nach Rom-Wechsel erreicht den Ex-BVB-Star die Nachricht

Nach Monaten der Spekulation hat Mats Hummels endlich einen neuen Verein gefunden. Der Ex-BVB-Star unterschrieb am Mittwoch (4. September) einen Vertrag bei dem italienischen Spitzenklub AS Rom (hier mehr!).

Kurz nach der offiziellen Bekanntgabe seines Wechsels zur AS Rom hat Mats Hummels gleich die nächste freudige Nachricht erreicht. Der Ex-BVB-Star gehört zu den 30 Nominierten für den Ballon d’Or. Das gab die französische Sportzeitung „L’Equipe“ offiziell bekannt.

Mats Hummels für Ballon d’Or nominiert

RCD Mallorca, Real Sociedad oder Brighton & Hove Albion – unzählige Vereine waren in diesem Sommer an einer Verpflichtung von Mats Hummels interessiert. Den Zuschlag bekam letztendlich die AS Rom. Der italienische Spitzenklub machte den Transfer am Mittwoch offiziell.

Dass so viele Klubs an Hummels interessiert waren, obwohl er inzwischen 35 Jahre alt ist, ist kein Wunder. Schließlich spielte der Innenverteidiger eine überragende Saison bei Borussia Dortmund, überzeugte auf allerhöchstem Niveau in der Champions League.

Wie beeindruckt seine Leistungen wirklich waren, wird jetzt noch einmal deutlich: Hummels gehört zu den 30 Spielern, die zur Wahl für den Ballon d’Or stehen – der Wahl zum besten Fußballer des Jahres. Was für eine große Ehre!

Messi und Ronaldo nicht mehr dabei

Neben Hummels sind aus Deutschland zudem Toni Kroos, Florian Wirtz und Antonio Rüdiger nominiert. Zur Auswahl stehen darüber hinaus unter anderem die Ex-BVB-Stars Erling Haaland und Jude Bellingham. Cristiano Ronaldo und Lionel Messi stehen erstmals nicht auf der Liste. Einen absoluten Favoriten gibt es nicht. Hummels selbst wird sich aber wohl keine Chancen ausrechnen. Allein die Nominierung ist für ihn im Spätherbst seiner Karriere ein großer Erfolg.

Borussia Dortmund wurde zudem für den Titel „Mannschaft des Jahres“ nominiert. BVB-Keeper Gregor Kobel steht zur Auswahl für die Jaschin-Trophäe.