Mats Hummels: „Realitätsfremd“ – jetzt muss sich der Abwehrboss einiges gefallen lassen

Auch drei Tage nach der Niederlage gegen den SC Freiburg herrscht keine Ruhe bei Borussia Dortmund. Der Druck auf Trainer Edin Terzic wächst. Auch Mats Hummels fiel nach dem Spiel mit fragwürdigen Aussagen auf.

Der Abwehrboss sieht nämlich eine positive Entwicklung unter dem Nachfolger von Lucien Favre. Dafür bekommt Mats Hummels jetzt ordentlich Kritik von einem anderen Coach.

Mats Hummels zieht positives Fazit zu Terzic

„Seit Edin da ist, machen wir sehr viele Dinge sehr viel besser. Wir kriegen nur nicht die Ergebnisse, um das zu unterstreichen“, sagte Hummels nach dem Spiel gegen Freiburg bei „Sky“.

Mats Hummels im Duell mit Woo-Yeong Jeong vom SC Freiburg. Foto: imago images/Eibner

Rene Weiler, unter anderem Ex-Trainer des 1. FC Nürnberg und zuletzt in den arabischen Emiraten bei El Ahly unter Vertrag, kann diese Aussage nur schwer nachvollziehen.

„Das ist realitätsfremd. Da musste ich den Kopf schütteln“, sagte der 47-Jährige im Schweizer Fußball-Talk „Blick Kick“. „Wenn man jetzt einen Quervergleich mit Lucien Favre und seinen Resultaten zieht, ist diese Aussage schon etwas absurd.“

Nicht die einzige fragwürdige Aussage von Mats Hummels

In neun Liga-Spielen unter Terzic hat der BVB lediglich 12 Punkte geholt. Ex-Trainer Favre hingegen holte in elf Bundesliga-Partien 19 Zähler. „Wie kann man so etwas sagen bei einer solchen Ausbeute wie mit Terzic aktuell?“, so Weiler.

Auch weitere Aussagen von Mats Hummels und Emre Can brachten die Fans von Borussia Dortmund nach dem Spiel auf die Palme.