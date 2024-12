Mats Hummels in Alarmbereitschaft – Transfer-Beben steht bevor

Die ersten Monate in der neuen Heimat waren für Mats Hummels äußerst turbulent. Ein früher Trainerwechsel, viele Spiele als Reservist, wenig Einsatzzeit, Abstiegskampf und ein erneuter Trainerwechsel. Zuletzt schien es, als wäre der Ex-Dortmunder endlich in Rom angekommen, doch nun sorgt ein Bericht für Aufsehen.

Unter dem neuen Coach Claudio Ranieri ist Mats Hummels deutlich gefragter als noch unter seinem Vorgänger. Zwar setzt der Italiener auch nicht in jedem Spiel voll auf den ehemaligen Nationalspieler, doch er sammelt immer mehr Minuten. Muss er dennoch um seine Zukunft in der Ewigen Stadt fürchten?

Mats Hummels: Winter-Ausverkauf bei Rom

16 Spiele, 16 Punkte, Platz zwölf – das ist die bittere Wahrheit für den Serie-A-Giganten. Statt um Europa zu kämpfen und oben mitzuspielen, müssen Hummels und Co. den Blick vermehrt nach unten richten. Derzeit haben die Römer lediglich zwei Punkte Vorsprung vor einem direkten Abstiegskampf.

Im Verein brodelt es gewaltig und auch innerhalb der Mannschaft scheint es überhaupt nicht zu stimmen. Daher wollen die Roma-Bosse in der kommenden Winterpause knallhart durchgreifen und mächtig aussortieren. Den Kader soll im Januar kräftig ausgedünnt werden und man möchte sich von Spielern trennen, die einen großen Anteil an der schlechten Stimmung im Team haben sollen.

Laut „Gazzetta dello Sport“ sollen im Winter satte zehn Spieler gehen: Aufgeführt sind Führungsspieler wie Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini, Leandro Paredes, Stephan El Shaarawy oder sogar Top-Star Paulo Dybala. Ebenfalls sollen auch Zeki Celik, Mario Hermoso, Nicola Zalewski, Tommaso Baldanzi und auch Eldor Shomurodov verkäuflich sein.

Neue Konkurrenz für Hummels?

Hummels ist auf dieser XXL-Liste nicht zu finden. Dass der deutsche Innenverteidiger schon im Winter wieder gehen muss, ist nicht allzu wahrscheinlich. Zum einen kann er dem Team mit seiner Mentalität und Erfahrung in dieser schweren Situation helfen, zum anderen setzt Ranieri auf den Ex-BVB-Star. Und doch zeigt die lange Verkaufsliste, dass sich in den kommenden Wochen einiges ändern wird. Derzeit scheint kein Spieler komplett unverkäuflich zu sein.

Für Hummels ist der kommenden Winter also die Chance, sich richtig ins Rampenlicht und in die Startelf zu spielen. Allerdings könnten die Klubbosse – sofern viele Spieler den Verein tatsächlich verlassen – defensiv noch einmal kräftig nachlegen. Fakt ist: Sein Abenteuer in Rom dürfte sich Hummels ganz anders vorgestellt haben.