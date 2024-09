Mats Hummels: Erster Rom-Auftritt! Er endet gleich im Drama

Gespannt wanderten die Blicke vieler deutscher Fußball-Fans am Sonntagnachmittag (15. September) nach Rom. Dort kündigte sich der Einstand Mats Hummels‘ für die AS Rom an. Nach einigen vertragslosen Wochen hatte der Ex-Dortmunder in der Länderspielpause dort unterschrieben.

Dass es Mats Hummels bei seinem neuen Klub nicht langweilig werden wird, stellte sich gleich unter Beweis. Am 4. Spieltag der Serie A erlebte die kriselnde AS Rom gleich den nächsten Rückschlag. Und der neue Innenverteidiger konnte nur machtlos zuschauen.

Mats Hummels schmort auf der Bank

Die Roma ist wahrlich schlecht in die neue Saison gestartet. Aus den ersten drei Spielen holte der stolze Traditionsklub keinen einzigen Sieg. Auch deshalb verstärkte man sich nochmal und zog unter anderem den Weltmeister von 2014 an Land.

Doch auf seinen ersten Einsatz muss Mats Hummels mindestens eine weitere Woche warten. Beim Duell gegen Genua saß er die komplette Zeit auf der Bank. Statt zum ersten Mal im Trikot war es also nur der erste „Auftritt“ in Trainingsklamotten und bei den Ersatzspielern.

Last-Minute-Drama

Das große Thema nach Abpfiff war aber ohnehin ein anderes. Denn die Krise der AS Rom verschärfte sich ein weiteres Mal. Schon in der ersten Halbzeit waren die Hummels-Kollegen mit 1:0 in Führung gegangen und konnte diese bis in die Schlussphase halten.

Alles sah nach dem langersehnten ersten Saisonsieg aus – bis sämtliche Hoffnungen platzten. In der sechsten (!) Minute der Nachspielzeit kam Genua mit einem Kopfball doch noch zum Ausgleich und entriss den Römern damit den Sieg.

Reißt Mats Hummels das Ruder herum?

Hätte Hummels den späten Ausgleich verhindern können, wenn er auf dem Platz gestanden hätte? Das ist natürlich reine Spekulation. Allerdings dürfte es seine Chancen steigern, schon bald auch das erste Mal auf dem Platz zu stehen. Als Nächstes spielt AS Rom gegen Udinese Calcio.