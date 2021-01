Marlen Valderrama-Alvarez: Fan stellt Freundin von BVB-Star Bürki intime Frage – ihre Reaktion ist eindeutig

Seit über einem Jahr ist Marlen Valderrama-Alvarez schon mit BVB-Star Roman Bürki zusammen.

Auf Instagram teilte Marlen Valderrama-Alvarez ihren Fans nun mit, wie glücklich sie ist. Dabei antwortete sie auch auf eine intime Frage eines Followers.

Marlen Valderrama-Alvarez: Freundin von BVB-Star Bürki spricht über Kinderwunsch

Im Oktober 2019 gaben Marlen Valderrama-Alvarez und Roman Bürki ihr Liebesglück bekannt. Noch heute ist das Paar glücklich – Verlobung, Hochzeit und Kinder stehen aber offenbar noch nicht auf dem Plan.

In einer Fragerunde bei Instagram fragte sie ein Fan, ob sie aktuell einen Kinderwunsch habe. Die Freundin von Roman Bürki antwortete eindeutig: „Nein auf keinen Fall. Fühle mich noch 0 % bereit dafür und konzentriere mich aktuell noch sehr auf mich, genau wie mein Partner. Daher ist der Wunsch aktuell noch nicht da.“

Das ist eindeutig: Die 24-Jährige ist offenbar noch nicht bereit für Kinder. Für ihren Freund Roman Bürki würde sie trotzdem einiges auf sich nehmen. Ein Follower fragte nämlich: „Wärst du bereit mit Roman ins Ausland zu gehen?“ Die Antwort: „Ich würde mit meinem Freund überall hingehen ohne zu zögern. Eine Fernbeziehung kommt für keinen in Frage.“

Bürki-Freundin mit Liebesgeständnis

Ohnehin zeigt sie sich überglücklich mit ihrer Beziehung mit dem BVB-Star. Sie erklärte dann nämlich in einem langem Statement, was sie so sehr an ihrem Freund schätzt: „Dass er immer ehrlich ist und zu mir steht. Dass er wirklich ist, wie er ist und sich nicht verstellt. Dass er nicht so ist, wie die meisten anderen Männer, denn wenn er eins ist: Dann zu 100 % anders als der Rest.“

Und weiter: „Ich kann bei ihm zu 100 % sein, wie ich bin und er nimmt mich auch genau so an. Ich kann ihm blind vertrauen. Er ist ruhig, eigentlich exakt der Gegenpol von mir, aber dennoch ganz gleich wie ich.“

Klingt so, als wären sie frisch verliebt. Um Eltern zu werden, bleibt dem BVB-Traumpaar Paar aber auch noch genügend Zeit. (fs)