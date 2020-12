Marlen Alvarez bei Zenit – BVB: „Langweilig und schlimm!“ DAS kann Bürkis Freundin nicht ertragen

BVB vor Zuschauern: Auch Bürki-Freundi Marlen Alvarez erinnerte das an bessere Zeiten.

Dortmund. Ungewohnte Bilder und Geräusche: Bei Zenit – BVB (1:2) spielte Borussia Dortmund erstmals seit Wochen wieder vor Zuschauern. Das erinnerte auch Marlen Alvarez an bessere Zeiten.

Obwohl die Großstadt ein Corona-Hotspot ist, siegte der BVB in St. Petersburg vor fast 20.000 Zuschauern.

Marlen Alvarez bei Zenit – BVB: „Langweilig und schlimm!“

Trommeln, Gesänge – Für viele Fußball-Fans, so auch für Marlen Alvarez, kam bei diesem bisschen Atmosphäre direkt Wehmut auf.

Auf Instagram richtet sie sich an ihre Follower: „Eine Frage an die Fußballfans: Findet ihr Fußball ohne Zuschauer auch so langweilig und schlimm?“

Alvarez' Wunsch: „Ich will wieder ins Stadion“

Die Atmosphäre, so erklärt die Freundin von BVB-Keeper Roman Bürki, fehle ihr sehr. „Ich will wieder ins Stadion“, schluchzt Marlen Valderramma-Alvarez und verzieht das Gesicht.

So geht es wohl den allermeisten Fußballfans. Doch bei den weiterhin steigenden Infektionszahlen und der weltweit noch immer grassierenden Pandemie dürfte das ein noch weit entfernter Traum sein.

Bundesliga mit hartem Fan-Lockdown

Derzeit herrscht in der Bundesliga der absolute Fan-Lockdown. Kein Zuschauer darf in die Arena, nur absolut spielrelevante Protagonisten wie Spieler, Funktionsteam, Medienteams, Journalisten und Ordner sind zugelassen.

Vor der zweiten großen Welle gab es für wenige Wochen beim BVB zwei Partien vor rund 10.000 Zuschauern. Ob Marlen Alvarez eine der glücklichen war, die ins Stadion durfte, ist unbekannt. (dso)