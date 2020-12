Marlen Alvarez: Freundin von BVB-Star Bürki mit Ausraster – „Ich bin lange leise gewesen“

Dortmund. Roman Bürki und Marlen Alvarez – als BVB-Profi und Influencerin ist das Paar von beruflichen Folgen der Corona-Pandemie bislang wohl weitestgehend verschont geblieben.

Trotzdem ist Marlen Alvarez nun die Hutschnur geplatzt. Auf Instagram macht die Freundin von BVB-Keeper Roman Bürki ihrem Ärger Luft – Grund sind die Corona-Verordnungen der Politik.

Marlen Alvarez: Freundin von BVB-Keeper Roman Bürki platzt die Hutschnur

Die findet die 24-Jährige nämlich alles andere als fair. Mehrere Freunde, so erzählt sie am Mittwochabend in ihrer Story, seien durch die unverhältnismäßigen Einschränkungen in ihrer Existenz bedroht.

„Es ist okay, wenn in allen Städten, Einkaufszentren etc. fünf Millionen Menschen aufeinandersitzen, aber Kosmetiker und Tattoostudios müssen zu bleiben… WARUM? Ich verstehe das leider nicht“, schreibt Marlen Alvarez. „So viele Jahre haben sich tausende Menschen etwas aufgebaut, ihren Traum erfüllt und der wird innerhalb von ein paar Wochen zerstört.“



„Ich bin lange leise gewesen“

„Ich bin lange leise gewesen und bin‘s auch eigentlich immer noch“, schreibt Marlen Alvarez, wird anschließend in mehreren Insta-Storys noch einmal richtig deutlich.

„Mich macht das Thema inzwischen nicht nur wütend, sondern echt auch traurig. Wie viele Existenzen kaputtgegangen sind und nicht wirklich für Hilfe gesorgt wird“, sagt die Influcencerin, bevor sie sogar feuchte Augen bekommt.

„Ich finde es auch mega schade, wenn Menschen – da muss ich fast weinen – im Sterben liegen und es nicht erlaubt ist, dass Angehörige sie besuchen. Ich weiß nicht, in was wir da geraten sind.“

Marlen Valderrama-Alvarez: „Wer hat uns das Recht genommen?!“

„Wer hat uns das Recht genommen, sich von den Menschen zu verabschieden und für die Menschen da zu sein, die das ganze Leben für einen da waren?!“, sagt die BVB-Spielerfrau wütend und traurig zugleich.

Der Fall eines Freundes, der seine sterbende Mutter nicht besuchen darf, von dem Valderrama-Alvarez berichtet, dürfte allerdings eine seltene Ausnahme sein. In den meisten Hospizen und Palliativstationen in Deutschland ist der Besuch engster Angehöriger weiterhin fast ausnahmslos erlaubt.

Auch wenn sie und BVB-Keeper Roman Bürki beruflich von der Pandemie weitestgehend verschont geblieben sind – das Mitleid und die knallharten sozialen Einschränkungen machen auch Marlen Alvarez schwer zu schaffen. (dso)