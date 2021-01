Marlen Alvarez verzückt Fans: Freundin von BVB-Torwart Bürki zeigt heißes Strand-Foto – „Wahnsinn“

Ann-Kathrin Götze, Cathy Hummels und Co.: Das sind die 10 bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands

Marlen Alvarez weiß, wie sie ihre Instagram-Follower dieser Tage auf andere Gedanken bringt.

Während die Corona-Pandemie europaweit für immer strengere Regeln sorgt, verwöhnt die Freundin von BVB-Torwart Roman Bürki ihre Fans mit einem Ausblick auf bessere Zeiten. Dazu sucht Marlen Alvarez jetzt ihre Fans um Hilfe.

Marlen Alvarez verdreht Fans mit heißem Bikini-Foto den Kopf

Planungssicherheit ist seit dem Corona-Ausbruch zu einem Fremdwort verkommen. Viele Menschen mussten ihre Reisepläne im vergangenen Jahr über den Haufen werfen.

BVB Fans kennen Marlen Alvarez an der Seite von Torwart Roman Bürki. (Symbolbild) Foto: imago images / Kirchner-Media

Doch durch den Impfstart sind Urlaube im Sommer wieder in greifbare Nähe rückt. Marlen Alvarez kann das offenbar kaum erwarten und denkt jetzt schon über ihr nächstes Reiseziel nach. „Ja leider wird es nicht ganz so 'frei' und 'unbeschwert' aber damit finde ich mich langsam ab“, so die Bürki-Freundin unter einem ihrer neuesten Instagram-Posts.

Dazu postet sie zwei Bikini-Fotos vom Strand, die vielen ihrer Fans komplett den Kopf verdrehen.

Marlen Alvarez bittet Fans um Hilfe

Bei der Suche nach ihrem nächsten Reiseziel bittet Marlen Alvarez dann auch ihre Fans um Rat: „Habt ihr schon eine Reise demnächst gebucht oder wart in den letzten Wochen irgendwo?“

Offenbar sucht die Freundin des BVB-Torwarts noch nach Inspiration für ihren nächsten Trip. Mit ihrem Post sorgt sie definitiv für reichlich Fernweh bei ihren Instagram-Followern. „Ich wünsche dir, dass Du und wir alle auch wieder unbeschwert in die Ferne schweifen können und genießen!“, schreibt etwa ein BVB-Fan.

Marlen Alvarez: Fans sind hin und weg: „Wahnsinn“

Viele sind allerdings allein schon vom Anblick ihrer nackten Haut verzaubert und kommentieren fleißig das heiße Bikini-Foto der Bürki-Freundin:

„Hot hotter Marlen“

„Wow“

„Hammer“

„Großartige Tattoos“

„Wahnsinn. Absolute Traumfrau“

„Wie hübsch du doch bist“

Wohin auch immer Marlen Alvarez' Reise geht: Ihre Fans werden sie mit Gewissheit bei Instagram dabei begleiten. (ak)