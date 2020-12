Marlen Alvarez: Bürki-Freundin teilt DIESE Erinnerung – und spricht den Fans damit aus der Seele

Ann-Kathrin Götze, Cathy Hummels und Co.: Das sind die 10 bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands

Dortmund. Marlen Alvarez ist auf Instagram dafür bekannt, ihre Fans regelmäßig an ihrem Leben und ihrer Gedankenwelt teilhaben zu lassen.

Die Freundin von BVB-Torwart Roman Bürki teilte nun eine Erinnerung an ein fast vergessenes Gefühl. Den Fans sprach Marlen Alvarez damit aus der Seele.

Marlen Alvarez: Volle Stadien und tolle Atmosphäre

Geisterspiele sind während der Corona-Pandemie eine notwendige Bedingung, damit der Spielbetrieb im internationalen Fußball fortgesetzt werden kann. Mit einigen Ausnahmen zu Saisonbeginn, herrscht in den Stadien seit März gähnende Leere.

So sah es im Dortmunder Stadion zuletzt im Februar aus. Foto: imago images/Eibner

Mittlerweile haben sich die Fans zwar an die Stille während den Übertragungen gewöhnt, dennoch schmerzt es viele, ihre Herzensmannschaften nicht mehr live vor Ort unterstützen zu können. Was bleibt sind die Erinnerungen an vergangene Tage.

So auch bei Spielerfreundin und Influencerin Marlen Alvarez. Von der Tribüne jubelte sie dem BVB und ihrem Liebsten Roman Bürki zu. Zu einem kurzen Video von der Tribüne des Westfalenstadions schrieb sie in ihrer Story: „Boha das vermisse ich auch.“

Die Erinnerung versah sie mit dem Datum des 18. Februars 2020. An diesem Tag gastierte Paris St. Germain beim BVB zum Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale. Es war der erste Königsklassen-Auftritt von Erling Haaland für die Schwarzgelben.

Der Norweger erzielte prompt einen Doppelpack und verhalf der Borussia so zum 2:1-Sieg. Auf der Tribüne sorgte das natürlich für Ekstase. Es ist ein Moment wie ihn die Fans aktuell schmerzlich vermissen.

Wenige Tage später scheidet Dortmund aus – ohne Fans

Trotz des Sieges gegen Paris schied der BVB nach einer 0:2-Niederlage im Rückspiel aus. Das Duell in der französischen Hauptstadt war das letzte vor der Unterbrechung von Liga und Pokal und fand ohne Zuschauer statt.

Alvarez musste das Spiel, wie alle anderen auch die es mit den Dortmundern halten, von zu Hause verfolgen. Schon damals dürfte klar gewesen sein wie sehr die Fans und Stimmung im Stadion fehlen würden. (mh)