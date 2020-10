Mario Götze: Riesen-Überraschung! HIERHIN wechselt der Weltmeister wohl

Aktualisiert: am 06.10.2020 um 21:20

Das ist eine große Überraschung. Mario Götze hat wohl einen neuen Verein gefunden. Entgegen aller Erwartungen wird dieser aber wohl nicht Hertha BSC Berlin heißen. Mario Götze und der Hauptstadt-Klub waren in den vergangenen Wochen immer wieder in Verbindung gebracht worden.

Doch daraus wird nichts, Götze steht kurz vor der Unterschrift bei einem anderen Verein.

Mario Götze vor Wechsel in die Niederlande

Wie die „Bild“ am Dienstagabend berichten soll es ihn stattdessen in die niederländische Liga zum PSV Eindhoven ziehen. Das Blatt will erfahren haben, dass der WM-Held von 2014 bereits zum Medizincheck vor Ort sein soll. Demnach habe sich Götze mit Eindhoven auf einen Zweijahres-Vertrag geeinigt. Dies hatten zuvor auch niederländische Medien berichtet.

Zu dem Wechsel soll Götze vor allem der Trainer des PSV, Roger Schmidt bewogen haben. Der ehemalige Coach von Bundesligist Bayer 04 Leverkusen habe in den vergangenen Tagen intensiv um Götze geworben. Mit Erfolg wie sich nun herausstellt. In Eindhoven trifft der 28-Jährige auf viele ehemalige Bundesligaprofis.

Er soll Götze nach Eindhoven gelockt haben. Foto: imago images / Pro Shots

So stehen beispielsweise Lars Unnerstall (Schalke 04), Timo Baumgartl (VfB Stuttgart), Philipp Max (FC Augsburg) oder Adrian Fein (Bayern München) im Kader der Niederländer.

Zuletzt hatte Mario Götze betont, dass es sein großes Ziel sei, in seiner Karriere einmal die Champions League zu gewinnen. Dieses Ziel wird er nun erstmal auf Eis legen müssen. Denn PSV ist zwar für einen europäischen Wettbewerb qualifiziert, allerdings nicht für die Königsklasse sondern für die Europa League.

-------------

Weitere Fußball-News:

Borussia Dortmund: Machtkampf um Tuchel droht zu eskalieren – geht der Ex-BVB-Coach jetzt diesen Schritt?

Ex-Schalke-Star macht S04 Hoffnung und attestiert „überragende Qualität“

Borussia Dortmund: VIERFACH-Strafe? Jadon Sancho drohen nach Party-Eklat mächtige Konsequenzen

-------------

Dagegen geht Hertha BSC Berlin leer aus. Dessen Trainer Bruno Labbadia hatte zuletzt keinen Hehl daraus gemacht, ein großer Anhänger Götzes zu sein. Doch der Deal hakte an mehreren Stellen. Unter anderem sollen die Berliner unsicher über die spielerische Zukunft Götzes gewesen sein (Hier findest du alle Infos dazu >>>). Das wird ihnen nun zum Verhängnis.

Neuer Verein nach zweiter BVB-Zeit

Damit hat das Rätselraten um die Zukunft des ehemaligen Stars von Borussia Dortmund nun ein Ende. Götzes Vertrag bei den Borussen war in diesem Sommer nach vier Jahren ausgelaufen. Beim deutschen Vize-Meister spielte er zuletzt keine Rolle mehr, konnte während seiner zweiten Vertragszeit nicht mehr an frühere Meistertage anknüpfen.

2011 und 2012 war mit den Dortmundern Meister geworden, stand 2013 im Champions-League-Finale gegen den FC Bayern München. Der Rekordmeister war es auch, der ihn anschließend für knapp 37 Millionen Euro verpflichtete. Nach drei Jahren im Süden der Republik wechselte Götze 2016 zurück zum BVB.