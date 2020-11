Mario Götze: Rückschlag bei PSV Eindhoven! „Können kein Risiko eingehen“

Erleidet Mario Götze bei PSV Eindhoven jetzt einen Rückfall in alte Zeiten? Die ersten Wochen in den Niederlanden verliefen für den einstigen BVB-Star äußerst positiv.

Doch am Sonntag stand Mario Götze nicht im Liga-Kader. Sein Trainer erklärte den Rückschlag.

Mario Götze muss wieder pausieren

In Eindhoven schien Götze wieder so richtig in Fahrt zu kommen. Der Finaltorschütze von 2014 brillierte bei seinen ersten Auftritten, wirkte fit wie nie und hatte seine gute Laune am Fußball wiedergefunden.

Nun also der Rückschlag. Als PSV beim Auswärtsspiel gegen Twente Enschede antrat, fehlte der Superstar im Kader. Als Grund nannte Trainer Roger Schmidt eine Muskelverletzung, die sich Götze wohl im Abschlusstraining tags zuvor zugezogen hatte.

Es ist bereits das zweite Mal, dass der 28-Jährige in seiner noch jungen Zeit beim niederländischen Top-Klub verletzt ausfällt. Droht ihm nun ein Rückfall in alte Zeiten, in denen er immer wieder pausieren musste?

So dramatisch scheint es wohl nicht zu sein. „Wir können kein Risiko eingehen, also haben wir ihn nicht ausgewählt“, erklärte Schmidt gegenüber „Fox Sports“. Demnach sei diese Entscheidung wohl eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen.

Ohne Götze startete Eindhoven mit einem schnellen Führungstreffer, ließ kurz vor der Pause einen Elfmeter zum 0:2 liegen. Enschede kam in der zweiten Halbzeit zurück und konnte so immerhin noch einen Punkt im Spitzenspiel verbuchen.

Götze schon unter der Woche angeschlagen

Wie Schmidt außerdem verriet, sei Götze schon über die gesamte letzte Woche krank gewesen. Näheres äußerte der ehemalige Leverkusen-Coach allerdings nicht.

Wie schnell die Regeneration von Götze abläuft, wird sich zeigen. Bereits am Donnerstag steht der 4. Spieltag in der Euro League an. Mit nur drei Punkten aus drei Spielen ist Eindhoven fast schon zum Siegen verdammt. (mh)