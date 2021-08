Mario Götze: Heftiger Rückschlag! Bedeutet DAS sein endgültiges Aus?

Ann-Kathrin Götze, Cathy Hummels und Co.: Das sind die 10 bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands

Mario Götze feiert derzeit seine sportliche Wiederauferstehung. Der Ex-BVB-Star präsentiert sich bei PSV Eindhoven endlich wieder in alter Form und begeistert die Fans in jedem Spiel aufs Neue.

Heftiger Rückschlag für Mario Götze. Foto: imago images/Fotostand

Doch mitten in seiner Hochphase muss Mario Götze einen heftigen Rückschlag verkraften. Hat sich ein großer Traum damit endgültig erledigt?

Mario Götze: Kein Anruf von Hansi Flick

Auf seiner neuen Position im offensiven Mittelfeld blüht Götze wieder auf. Mit starken Leistungen führte er die PSV durch die Champions-League-Quali. Erst gegen Sporting Lissabon musste man den Traum von der Gruppenphase begraben. In der Liga feierte man zwei Siege in den ersten beiden Spielen.

Auch deshalb dürfte Mario Götze gespannt auf die Verkündung des ersten DFB-Aufgebots unter Hansi Flick gewartet haben. Der WM-Held von 2014 hatte gehofft, unter dem neuen Nationaltrainer noch mal eine Chance im DFB-Team zubekommen.

Doch die Enttäuschung folgte sogleich. Götze steht nicht im Kader für die Spiele gegen Lichtenstein, Armenien und Island. Stattdessen dürfen sich in der Offensive altbekannte Kräfte wie Thomas Müller, Kai Havertz oder Marco Reus versuchen.

Der DFB-Kader:

Tor: Manuel Neuer, Kevin Trapp, Bernd Leno

Manuel Neuer, Kevin Trapp, Bernd Leno Abwehr: Ridle Baku, Robin Gosens, Thilo Kehrer, Lukas Klostermann, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Niklas Süle

Ridle Baku, Robin Gosens, Thilo Kehrer, Lukas Klostermann, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Niklas Süle Mittelfeld: Mahmoud Dahoud, Marco Reus, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Jamal Musiala, Ilkay Gündogan, Kai Havertz, Florian Neuhaus, Florian Wirtz

Mahmoud Dahoud, Marco Reus, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Jamal Musiala, Ilkay Gündogan, Kai Havertz, Florian Neuhaus, Florian Wirtz Angriff: Karim Adeyemi, Timo Werner, Serge Gnarby, Leroy Sané, Jonas Hofmann

Dabei hatte man nach Götzes Leistungen bei Eindhoven und dem Trainerwechsel zu Hansi Flick gedacht: Wenn nicht jetzt Zeit ist für das Götze-Comeback beim DFB, wann dann? Nach der Nicht-Nominierung besteht daher Grund zur Annahme, dass Götzes DFB-Zug endgültig abgefahren sein könnte.

Mario Götze: Zweiter Rückschlag in einer Woche

Nach dem Ausscheiden in der Champions League war es für Götze der zweite Rückschlag in dieser Woche. Nach dem Spiel gegen Lissabon und Ex-BVB-Kollegen Julian Weigl zeigte sich der 29-Jährige äußerst enttäuscht.

Die Chance, um sich den Frust von der Seele zu schießen gibt es am Samstagabend: Dann steht gegen den FC Groningen das nächste Spiel in der heimischen Liga an. (mh)