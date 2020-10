Sorge um Mario Götze! DIESE Entscheidung könnte böse Folgen haben

Eindhoven. Der Traumeinstand von Mario Götze bei PSV Eindhoven geht weiter. Nach seinem Treffer im ersten Liga-Spiel legte Götze nun im europäischen Wettbewerb nach.

Auch in der Europa-League gegen den FC Granada traf Mario Götze. Anschließend wurde es jedoch bitter: Zur Pause musste der WM-Held ausgewechselt werden. Nun sorgen sich die Eindhovener um ihren neuen Star.

Mario Götze: Treffer kurz vor der Halbzeit, anschließend ausgewechselt

Dieses Debüt hatte vor wenigen Tagen für Aufsehen gesorgt. Bei Götzes erstem Auftritt für Eindhoven in der Liga gegen PEC Zwolle traf der Mittelfeldmann nach nicht mal zehn Minuten und schoss sich auf Anhieb in die Herzen der Fans.

Roger Schmidt ist der neue Trainer von Mario Götze. Foto: imago images/Pro Shots

Seine Mannschaft gewann am Ende mit 3:0 und eroberte die Tabellenführung. Nun feierte Götze auch in der Europa-League sein Debüt für die Niederländer. Gegen den FC Granada entwickelte sich allerdings eine recht ereignislose Partie.

Doch dann trat einmal mehr der Ex-Kicker von Borussia Dortmund kurz vor der Halbzeit in den Vordergrund. Kapitän Denzel Dumfries legte einen Kopfball ab in den Strafraum Granadas. Dort lauerte Götze, der den Ball mit vollem Risiko ins Tor hämmerte und schon wieder jubeln durfte.

Mario Götze in der Halbzeitpause ausgewechselt

Zuletzt hatte Götze vor über einem Jahr in zwei aufeinanderfolgenden Partien getroffen. An 21. April traf er für den BVB in der Bundesliga gegen den SC Freiburg. Eine Woche später durfte er auch im Derby gegen den FC Schalke 04 jubeln.

Mario Götze trifft schon wieder. Foto: imago images / ANP

Die Freude des WM-Helds von 2014 währte allerdings nur kurz. Als die Mannschaften nach der Pause aus der Kabine kamen, wechselte Trainer Roger Schmidt seinen Star-Spieler überraschend aus.

Nach der Partie erklärte PSV-Trainer Schmidt dem „Sportbuzzer“: „Mario musste verletzt ausgewechselt werden, weil er Muskelprobleme hatte. Er hatte schon vor dem Spiel das Gefühl, dass es zwickt.“

Trotz Alarmsignalen des Körpers gespielt – eine Entscheidung von Götze und Schmidt, die böse Folgen haben könnte.

Mario Götze traf in seinen ersten beiden Spielen für die PSV Eindhoven. Foto: imago images/ANP

Die Verletzungshistorie des Ex-Stars von Borussia Dortmund ist lang. Brach durch den Einsatz in der Europa League nun eine Muskelverletzung auf, könnte das das Traum-Comeback des einstigen Supertalents abrupt ausbremsen.

Ohne Götze gibt PSV das Spiel aus der Hand

Auch der Rest der zweiten Halbzeit verlief für Eindhoven alles andere als erhofft. Ohne Götze fand PSV keinen Zugriff mehr und verspielte die Führung. Innerhalb von neun Minuten erzielte Granada zwei Treffer und durfte am Ende den ersten Sieg in der Gruppe feiern. (mh)