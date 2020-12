Mario Götze macht große Ankündigung – „Das war nur ein Schritt in die richtige Richtung“

Für Mario Götze läuft es nach seinem Wechsel zu PSV Eindhoven richtig rund, der 28-Jährige scheint fit wie nie.

Mit PSV Eindhoven hat Mario Götze jetzt das erste Zwischenziel erreicht, aber Götze will noch mehr.

Mario Götze hat mit PSV Eindhoven viel vor

„Seitdem er bei uns ist, nehme ich ihn als relaxten Menschen wahr, der voll im Leben steht. Der nett ist, der megaprofessionell ist. Der seinen Fokus total auf den Fußball legt, der eine überragende Trainingsmentalität hat“, hatte Trainer Roger Schmidt erst kürzlich über Mario Götze gesagt.

Von Götzes Krise, die Zeit bei Borussia Dortmund zuletzt geprägt hatte, ist nichts mehr zu spüren. Wenn Götze fit war, stand er auch in der Startelf. In der Liga erzielte er in vier Spielen bereits zwei Treffer und auch in der Europa League war er schon erfolgreich.

Mario Götze ist bei PSV Eindhoven erfolgreich. Foto: imago images/ANP

Dort hat Mario Götze nun sein erstes Zwischenziel erreicht. Mit PSV Eindhoven ist er dank einem Sieg gegen den FC Granada (1:0) bereits vorzeitig für die K.O.-Runde qualifiziert.

Nach dem Spiel teilte Götze via Instagram mit: „Starke Teamleistung. Wir haben es schon in die nächste Runde geschafft und ich bin sehr stolz auf das Team, aber das war nur ein Schritt in die richtige Richtung.“

Mario Götze will Titel gewinnen

Klingt so, als Mario Götze hätte mit PSV Eindhoven in der Europa League noch viel vor. Er hatte im Sommer ja bereits angekündigt, dass er gerne die Champions League gewinnen würde. Das wird bei PSV Eindhoven sicherlich nichts, aber die Europa League wäre möglich.

In der Eredivisie liegen Götze und Eindhoven auf dritten Platz, vier Punkte hinter Titelverteidiger Ajax Amsterdam. (fs)