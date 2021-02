Mario Götze schießt Eindhoven zum Sieg – was seine Frau ihm dann zu sagen hat, sorgt für Lacher bei den Fans

Mario Götze ist bei PSV Eindhoven der Mann der Stunde. Mit seinem Doppelpack gegen Vitesse Arnheim stoppte der Ex-BVB-Profi den Negativ-Lauf seines Klubs.

Nach dem Spiel gab es für Mario Götze Lob von allen Seiten. Auf Instagram meldete sich auch seine Frau zu Wort. Ihre Ansage an Götze sorgte bei den Fans für Lacher.

Mario Götze: Doppelpacker auch zu Hause gefragt

Mit einem Knall meldet sich Mario Götze in der niederländischen „Eredivisie“ zurück und schießt Eindhoven gleich wieder zu drei Punkten. In der zweiten Halbzeit eingewechselt, sorgte er mit einem Doppelpack kurz vor Schluss für den 3:1-Sieg.

--------

PSV Eindhoven Vitesse Arnheim 3:1 (0:1)

Tore: 0:1 Broja (4.), 1:1 Malen (66.), 2:1 Götze (86.), 3:1 Götze (88.)

---------

Seit Beginn des Jahres hatte Götze verletzungsbedingt gefehlt, erst am Donnerstag in der Europa League seinen ersten Einsatz in 2021 absolviert. Dementsprechend glücklich zeigte sich der Held des Abends.

Auf Instagram teilte er ein Foto, welches ihn beim Jubel mit seinen Teamkollegen zeigt. „Wichtiger Sieg. Glücklich über die zwei Tore“, schrieb Götze dazu und dankte besonders seinen beiden Vorlagen-Gebern Donyell Malen und Ryan Thomas.

---------

Neuigkeiten zu Götzes Ex-Verein Borussia Dortmund:

Pyro-Party bei Borussia Dortmund – jetzt geraten die BVB-Spieler in den Fokus

Mats Hummels: BVB-Star kann es nicht fassen – „Alle bereit für eine Überraschung?“

Marcel Reif trifft krasse BVB-Prognose: „Eher melden sie sich vom Spielbetrieb ab“

--------

In den Kommentaren bekam der 28-Jährige Glückwünsche von allen Seiten. Auch seine Frau Ann-Kathrin freute sich sichtlich über die Leistung von Mario und hatte dennoch eine Bitte an ihn. „Jaaaaa“, kommentierte sie mit drei Flammen-Emojis und fügte hinzu: „Jetzt komm nach Hause.“

Götze-Ehefrau sorgt für Erheiterung bei den Fans

Scheinbar dauerten ihr die Feierlichkeiten der PSV-Profis um Götze nach dem Spiel wohl zu lange, vielleicht warteten auf ihn nach dem Spiel auch noch Aufgaben im Haushalt. Bei den Fans sorgte Ann-Kathrins Kommentar jedoch für Lacher.

Götze mit seiner Ehefrau Ann-Kathrin. Foto: imago images/Independent Photo Agency Int.

Mit vielen lachenden Smileys reagierten Nutzer darauf. Klar ist auch, dass Götze nach seiner Rückkehr der Hoffnungsträger der Fans ist, um die Mini-Krise von Eindhoven umzudrehen. Dementsprechend bat ein Anhänger dessen Ehefrau noch um Folgendes: „Pass gut auf Mario auf, wir brauchen ihn.“ (mh)