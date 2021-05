Mario Götze: Ausgerechnet der BVB! Dieser „PSV-Albtraum“ droht wahr zu werden

Versetzt ausgerechnet Borussia Dortmund dem neuen Klub von Mario Götze einen heftigen Schlag? Ein Gerücht rund um den BVB und die PSV Eindhoven lässt die Fans des Oranje-Topklubs seit Tagen schlecht schlafen.

Das BVB-Interesse an einem Teamkollegen von Mario Götze wird in niederländischen Medien bereits als drohender „PSV-Albtraum“ betitelt. Nun wird ein Wechsel von Noni Madueke immer konkreter.

Mario Götze: „Klaut“ der BVB seinem Klub das größte Talent?

Wie unter anderem das niederländische Fußball-Portal „Soccernews“ berichtet, steht Madueke inzwischen auf Platz 1 der BVB-Wunschliste, sollte Jadon Sancho den Klub im Sommer verlassen.

Wird PSV-Youngster Madueke der Sancho-Ersatz? Foto: imago images/ANP

Bei einem Gebot von rund 100 Millionen Euro würde Dortmund den England-Star dem Vernehmen nach ziehen lassen – und gedenkt offenbar, Sancho gleich durch den nächsten englischen Shootingstar zu ersetzen.

Eindhoven will Madueke dringend halten – doch die Jagd ist schon eröffnet

Noni Madueke sorgt in dieser Saison nicht nur in der Eredivisie und der Europa League für Furore, sondern debütierte im März auch für Englands U21-Nationalmannschaft. Noch setzt Eindhoven ihn behutsam ein, will ihn aber unbedingt halten. Der angehende Vizemeister ist überzeugt: In den nächsten Jahren wird Madueke zum Superstar.

Doch sind die starken Leistungen des 19-Jährigen den Topklubs in Europa nicht verborgen geblieben. Der Rechtsaußen wird bereits gejagt. Gerüchten zufolge auch vom VfL Wolfsburg, RB Leipzig, Bayern München, Leicester City, AC Mailand und, und, und.

---------------------------

Mehr aktuelle News zu Mario Götze:

Mario Götze: BVB-Fans mächtig wütend auf Ex-Star – „Bin ich froh, dass der Typ weg ist“

Mario Götze: Ex-BVB-Star packt aus – „Das war hart“

Mario Götze: Rückkehr möglich! Diese Detail beweist – es geht wirklich!

---------------------------

Was erzählt Mario Götze Madueke über den BVB?

Mit seinem großen Namen einer Talentschmiede hätte der BVB aber einmal mehr ein Ass im Ärmel, gilt aktuell als Favorit auf eine Verpflichtung.

Bei rund 100 Millionen Euro Ablöse für Jadon Sancho klingen die angeblichen 15 Millionen für Madueke fast schon wie Klimpergeld. „Soccernews“ allerdings hinterfragt die kolportierte Summe angesichts des Interesses aus halb Europa.

Die BVB-Fans würden sicher gerne Mäuschen spielen, wenn Madueke seinen Arbeitskollegen Mario Götze nach Borussia Dortmund fragt. Der dürfte nach den letzten Erfahrungen bei seinem langjährigen Verein nämlich nicht nur Positives zu berichten haben. Hier mehr >>