BVB: Flirt zwischen Bundesligist und Mario Götze wird heißer

am 02.10.2020 um 15:36

Mehr als drei Monate ist Mario Götze nun schon vereinslos. Seit dem er den BVB verlassen hat, konnte er noch keinen neuen Klub präsentiert.

Das Transferfenster schließt am 5. Oktober, obwohl das für Ex-BVB-Star Mario Götze nicht interessant ist, wird es zum Transferschluss wieder heiß um den WM-Helden von 2014.

BVB: Transfer-Hammer! Wechselt Mario Götze zu DIESEM Bundesligisten?

Die Zeit von Mario Götze beim BVB ist endgültig vorbei. Sein Vertrag lief am 30.06 aus, seitdem ist der Weltmeister auf der Suche nach einem neuen Verein. Mit zahlreichen Klubs aus Europa wurde Götze schon in Verbindung gebracht, so richtig heißt wurde es allerdings noch nicht.

Mittlerweile gerät auch Götze ein wenig unter Zugzwang. Weil er vereinslos ist, kann er zwar jederzeit wechseln, doch die Kaderplätze werden rar. Die Spielzeiten haben bereits begonnen, die Trainer suchen nach ihrer Wunschelf und haben diese schon bald gefunden. Da wird es schwer für Götze, sich noch einen Stammplatz zu erobern.

Götze zu Hertha?

Eigentlich dachte man Mario Götze würde ins Ausland wechseln, doch jetzt könnte alles ganz anders kommen. Einem Bericht der „Bild“ zufolge wird der Flirt mit Hertha BSC immer heißer. Trainer Bruno Labbadia, der sich zuletzt als großer Götze-Fan outete, soll bereits Kontakt zu dem Offensivmann aufgenommen haben.

Geschäftsführer Michael Preetz und Sportdirektor Arne Friedrich würden prüfen nun, ob eine Deal machbar sei. Friedrich hatte zuletzt bestätigt, dass Götze auf der Hertha-Liste stand: „Natürlich ist das ein Name, mit dem wir uns beschäftigt haben.“

Götze-Glamour in der Hauptstadt?

Das Image des „Big City Clubs“ würde eine Verpflichtung jedenfalls nochmal deutlich aufbessern. Götze könnte den nötigen Glamour in die Hauptstadt bringen. Es wäre ein Deal, der zur neuen Hertha passen würde.

In der „Sport Bild“ hatte Götze zudem gesagt: „Die Bundesliga gehört auch zu Europa und ich habe nie gesagt, dass ich die Bundesliga verlassen muss. Es gibt mehrere ambitionierte Vereine in Deutschland.“ Vielleicht hatte er da schon einen Blick auf Hertha geworfen. (fs)