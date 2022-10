Mario Götze: Böser Schock – das hat er sich ganz anders vorgestellt

War es das schon? Mario Götze und Eintracht Frankfurt erleben in der Champions League einen bitteren Abend. Auch der ehemalige Star von Borussia Dortmund kann die 2:3-Niederlage bei den Tottenham Hotspurs nicht verhindern.

Nach der bösen Bundesliga-Klatsche gegen den VfL Bochum (0:3) der nächste Rückschlag für Mario Götze und Co. Doch es kommt noch bitterer. Plötzlich droht die krasse Enttäuschung.

Mario Götze vor Königsklassen-Alptraum

Groß waren die Hoffnungen von Götze, als er im Sommer bei den Frankfurtern anheuerte. Die Eintracht hatte gerade die Europa League gewonnen, sich dadurch für die Champions League qualifiziert. Götzes großer Traum, noch mal in der Königsklasse aufzulaufen, erfüllte sich schlagartig.

Der Traum könnte nun aber zu einem Alptraum verkommen. Denn plötzlich findet sich die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner auf Platz vier der Gruppe D wieder. Durch den Sieg im direkten Duell setze sich Tottenham ab. Gleichzeitig gewann Marseille in Lissabon und zog ebenfalls an den Frankfurtern vorbei.

Früher Champions-League-KO?

Statt den Traum vom Achtelfinale zu leben, geht es für Mario Götze und seine Kollegen nun erst mal darum, mindestens Platz drei zu sichern. Ansonsten droht der Winterabflug aus dem internationalen Geschäft. Und das, obwohl man dank Lostopf 1 eigentlich eine leichte Gruppe erwischt hatte.

Dafür müssen in den ausstehenden Spielen gegen Marseille und Lissabon unbedingt Punkte her. Während die Frankfurter bei vier Punkten stehen, haben Olympique und Sporting je sechs.

Mario Götze und sein großer Traum

Ein vorzeitiges Ausscheiden wäre für die ganze Mannschaft eine Enttäuschung. Speziell aber für Götze, der es mit PSV Eindhoven nie in die Champions League schaffte, wäre das ein enormer Dämpfer. Zumal der Gewinn des Wettbewerbs weiterhin sein großer Karriere-Traum ist.

Zunächst aber muss sich die Elf vom Main auf die Aufgaben in der Bundesliga konzentrieren. Dort steht am Wochenende das Duell gegen die wiedererstarkten Leverkusener an.