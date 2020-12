Mario Götze: Mit DIESEM Geniestreich beweist er, dass er nicht mehr so leicht zurückgeworfen werden kann

Es ist ein völlig anderer Mario Götze, den die Fans aktuell bei PSV Eindhoven zu Gesicht bekommen. Beim BVB kam er auch wegen vieler Verletzungen nicht mehr in Tritt.

Doch seitdem Mario Götze in den Niederlanden kickt, scheint ihn nichts mehr unterzukriegen. Das bewies er auch am Wochenende mit einem absoluten Geniestreich.

Mario Götze: Gefühlvoller Treffer reicht nicht zum Sieg

Götze startete im Team von Roger Schmidt furios, wurde schnell zu einem wichtigen Spieler bei der PSV. Doch dann schien es so, als würde ihn seine Vergangenheit wieder einholen. Der 28-Jährige hatte erneut mit Verletzungen zu kämpfen.

Mario Götze lupft den Ball zum 1:0 rein. Foto: imago images/Pro Shots

Bereits zwei Mal musste er schon mit einer Muskelverletzung passen. Doch die Sorgen, dass Götze erneut längerfristig ausfallen und anschließend vielleicht nicht wieder in Form finden könnte, beweisen sich als unbegründet.

Denn auch nach den Zwangspausen spielt der Ex-Borusse weiterhin stark auf. Am Sonntag gastierte Eindhoven in Heerenveen – und Götze bewies einmal mehr, was für ein technisch veranlagter Spieler er ist.

Nach einem Konter setzte Cody Gakpo seinen deutschen Mitspieler im Strafraum in Szene. Götze, der eigentlich schon zu nah an der Torauslinie stand, fackelte nicht lange und lupfte den Ball aus spitzem Winkel über den gegnerischen Torwart hinweg zum 1:0.

Für den Treffer ließ er sich von seinen Kollegen anschließend gebührend feiern. Am Ende reichte es jedoch nur zu einem 2:2 Unentschieden. PSV verpasste damit den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz.

Götze begeistert weiter

Dennoch bleibt speziell der Treffer ein Zeichen. Götze lässt sich nicht unterkriegen, steht immer wieder auf. Nach schwierigen Jahren in Dortmund mit vielen Rückschlägen läuft es bei ihm wieder. Schon zu Saisonbeginn hatte er fit wie lange nicht mehr gewirkt.

Für den WM-Held von 2014 ist es bereits der vierte Treffer im neunten Spiel seit seinem Wechsel im Oktober. Damit hat er bereits mehr Tore erzählt als in seinem letzten Jahr für den BVB. (mh)