Ex-BVB-Star Mario Götze: Trainer Roger Schmidt verrät – SO lief der Wechsel wirklich ab

Nach seinem Aus beim BVB hat sich Mario Götze PSV Eindhoven angeschlossen. Der niederländische Erstligist verkündete am Dienstag die Verpflichtung von Deutschlands WM-Helden.

Neuer Trainer von Ex-BVB-Star Mario Götze wird Roger Schmidt. Der frühere Bundesliga-Coach hat jetzt verraten, wie der Wechsel wirklich abgelaufen ist.

BVB: Mario Götze hat sich für PSV Eindhoven entschieden. Foto: imago images/Udo Gottschalk

BVB: So lockte Roger Schmidt Mario Götze zu PSV Eindhoven

Lange hat es gedauert bis Mario Götze einen neuen Verein präsentiert hat, aber am Ende ging es dann doch ganz schnell. „Der Transfer wurde dann Dienstagabend sogar innerhalb von drei, vier Stunden realisiert. Das war schon außergewöhnlich“, berichtet PSV-Coach Roger Schmidt in der „Bild“.

In Kontakt standen Roger Schmidt und sein neuer Schützling allerdings schon deutlich länger. „Vor ungefähr acht Wochen habe ich mit Mario telefoniert und mich nach seinen Plänen erkundigt. Es war ein sehr nettes, positives Gespräch. Mein Gefühl war, dass er vielleicht nach einem etwas ruhigeren Umfeld suchen könnte, in dem er einfach den Spaß am Fußball zurückbekommt. Mir war natürlich klar, dass wir nicht die erste Option sein werden und er viele andere Angebote prüfen wird“, so Schmidt.

Das ist Mario Götze

Geboren am 03. Juni 1992 in Memmingen

Wurde in der Jugend des BVB groß

Am 21. November 2009 feierte er im Alter von 17 Jahren sein Debüt für den BVB

2013 wechselte er für 37 Millionen Euro zum FC Bayern München

2016 kehrte er zurück zu Borussia Dortmund

Im WM-Finale 2014 erzielte Mario Götze in der Verlängerung den Siegtreffer

Am Ende sei es vielleicht auch ein bisschen Schicksal gewesen, vermutet Schmidt. In Eindhoven kann Götze jedenfalls fernab vom großen Medienrummel einen Neuanfang starten und sich wieder voll auf den Fußball konzentrieren.

Roger Schmidt schwärmt von seinem neuen Schützling Mario Götze. Foto: imago images/Pro Shots

Das ist Schmidts Plan mit Mario Götze

Mehr als drei Monate war Mario Götze jetzt ohne Mannschaftstraining. Er mache zwar einen fitten Eindruck, doch Schmidt sagt, „dass ihm Teamtraining fehlt – auch wenn sich das ja ziemlich schnell ändern wird. Er wird aktuell sicher noch nicht alle drei Tage 90 Minuten spielen können, aber durch die Einsätze wird er schnell in seine bestmögliche Verfassung kommen.“

Eingeplant ist er bei PSV Eindhoven im zentralen Mittelfeld. Von dort könne er „größtmöglichen Einfluss auf das Spiel nehmen“, sagt Schmidt und meint: „Sein Entscheidungsverhalten in engen Räumen gehört sicher zu seinen größten Stärken.“

Dass der Wechsel von Mario Götze auch Aufmerksamkeit für den Verein PSV Eindhoven bringt, ist für Trainer Roger Schmidt nicht relevant. „Wichtig ist jetzt nur, dass wir Mario wieder in seine beste Verfassung bringen und er der beste Spieler für uns sein wird, der er sein kann“, so Schmidt im „Bild“-Interview. (fs)