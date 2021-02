Mario Götze: Bittere Enttäuschung – platzen jetzt alle Träume?

Bei der PSV Eindhoven wollte Mario Götze nach einer enttäuschenden Abschiedssaison beim BVB wieder auf der Fußballbühne durchstarten.

Und es fing auch traumhaft an. In seinen ersten acht Partien in der Eredivisie kam Mario Götze auf drei Tore und zwei Assists. Nach einer wochenlangen Verletzungspause meldete er sich jüngst mit einem Doppelpack gegen Vitesse Arnheim zurück. Dennoch ist die Situation alles andere als rosig – denn der komplette Worst Case aus Sicht des Ex-BVB- und Bayern-Profis ist keinesfalls ausgeschlossen.

Mario Götze: Entscheidende Wochen für PSV

Die nächsten Tage könnten darüber entscheiden, ob Götze mit PSV in dieser Saison noch einen Titel gewinnen könnte. Aus dem niederländischen Pokal ist das Team von Ex-Leverkusen-Coach Roger Schmidt bereits ausgeschieden – gegen Tabellenführer Ajax Amsterdam verlor man 1:2.

Verspielen Mario Götze und die PSV Eindhoven jegliche Titelchance in dieser Saison? Foto: IMAGO / ANP

Der Rekordmeister liegt in der Tabelle sechs Punkte vor der zweitplatzierten PSV. Am Sonntag treffen beide in der Liga aufeinander. Geht auch dieses Spiel an Ajax, müssten die Mannen von Roger Schmidt in zehn Spielen einen Neun-Punkte-Rückstand aufholen, um noch die Chance auf einen nationalen Titel zu wahren.

Platzt Götzes EM-Traum?

Doch Götze hat noch einen weiteren Traum: Mit der deutschen Nationalmannschaft im Sommer zur EM zu fahren. Doch die letzten Worte von Bundestrainer Joachim Löw wirken da wie ein herber Dämpfer für den WM-Siegtorschützen von 2014.

„Im Moment ist Mario nicht im engeren Kreis, aber wir haben ein Auge auf ihn“, sagte Löw dem „Kicker“. Götzes letzter Einsatz im DFB-Dress liegt mehr als drei Jahre zurück – am 14. November 2017 wurde er im Testspiel gegen Frankreich (2:2) eingewechselt.

Und zudem herrscht auf Götzes offensiver Mittelfeldposition im Nationalteam bereits ein heftiger Konkurrenzkampf zwischen Kickern wie Kai Havertz, Leon Goretzka, Julian Brandt oder dem Münchner Shootingstar Jamal Musiala.

Mario Götze konnte das Aus in der Europa League nicht mehr verhindern. Foto: imago images/Pro Shots

Mario Götze: Aus in der Europa League!

Am Donnerstagabend musste Mario Götze die nächste bittere Pille schlucken. Gegen Olympiakos Piräus war im Sechzehntelfinale der Europa League Schluss. Nach 2:4 im Hinspiel lag PSV Eindhoven im Rückspiel lange 2:0 vorne und stand kurz vor dem Weiterkommen. In der 88. Minute kassierte das Götze-Team dann aber den bitteren Anschlusstreffer und muss in Europa die Segel streichen. Bitter!