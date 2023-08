Mario Götze: Marco Reus verrät es – „Jeder hat es gesagt“

Mario Götze beim BVB – das war eine fast schon märchenhafte Geschichte. Allerdings eine, die ein trostloses und enttäuschendes Ende nahm.

Doch nicht alle haben die großen Tage von Mario Götze im Trikot von Borussia Dortmund vergessen. Schon gar nicht Marco Reus. Er schwärmt noch heute in den höchsten Tönen von seinem langjährigen Teamkollegen.

Mario Götze: Reus adelt ihn als besten Teamkollegen aller Zeiten

Reus und Götze – das war vom ersten Tag an nicht nur ein Traum-Duo, sondern auch eine dicke Freundschaft. Trotzdem dürfte nicht wenige überraschen, was der BVB-Kapitän nun über seinen früheren Teamkollegen und Kumpel sagte.

Im Podcast des Marketing-Portals „OMR“ wurde Marco Reus nach dem besten Profi gefragt, mit dem er zusammenspielen durfte. Die Antwort: Nicht Erling Haaland, nicht Jadon Sancho, nicht Ousmane Dembélé – sondern Mario Götze.

Mario Götze (l.) und Marco Reus: Borussia Dortmunds magisches Duo für eine viel zu kurze Zeit. Foto: imago/DeFodi

BVB-Kapitän Reus: „Mario war DAS Ausnahmetalent“

„Als ich damals nach Dortmund gekommen bin, war Mario wirklich DAS Ausnahmetalent. Der war unfassbar damals. Er war wirklich unglaublich und echt jeder hat es gesagt, mit dem ich gesprochen habe und der ihn hat spielen sehen.“

Erst nach Mario Götze fallen Namen wie Jadon Sancho, Ousmane Dembélé („wir nannten ihn den Mann ohne Hüfte“), Erling Haaland und auch Ilkay Gündogan.

Großes Lob für Mario Götze

Ein großes Lob für den „Held von Rio“. An diese glorreichen Zeiten will der Weltmeister nun noch einmal anknüpfen. Nach einem Holland-Intermezzo spielt er inzwischen für Eintracht Frankfurt. Die Duelle mit Marco Reus wird so mancher Fan von Borussia Dortmund nach diesen Aussagen mit Argusaugen beobachten.