Marco Rose: Bringt der neue BVB-Coach ausgerechnet eine Bayern-Legende mit nach Dortmund?

Dortmund. Marco Rose übernimmt Borussia Dortmund - das ist seit Rosenmontag klar.

Auch wenn der Vertrag noch nicht unterzeichnet ist, ist der Wechsel von Marco Rose nur noch Formsache.

Marco Rose zu Borussia Dortmund: Bringt er eine Bayern-Legende mit?

Lange hatten die Beteiligten zuletzt rumgeeiert, jetzt herrscht Klarheit für beide Vereine. „Wir freuen uns sehr, dass sich Marco Rose für Borussia Dortmund entschieden hat“, sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke dem „kicker“, wollte aber nicht mehr sagen: „Er ist Trainer von Borussia Mönchengladbach, beide Klubs befinden sich mitten in der Saison. Aus Respekt vor allen Beteiligten werden wir uns darüber hinaus erst nach dem Saisonende wieder zu diesem Thema äußern.“

+++ Borussia Dortmund: Bringt Marco Rose Gladbach-Stars mit? Netz-Aktion heizt Spekulationen an +++

Bringt Rose seinen Trainerstab mit? Und was wird aus Terzic?

Doch die Fans fragen sich natürlich: was wird aus Edin Terzic? Und wie sieht der Trainerstab von Marco Rose aus? Terzic dürfte dem BVB erhalten bleiben, zumindest scheint das der Wunsch des Vereins zu sein. Gut möglich, dass er ab Sommer als Co-Trainer gemeinsam mit dem Assistententeam von Marco Rose arbeitet.

An seiner Seite dürfte dann sehr wahrscheinlich eine echte Bayern-Legende arbeiten. Die Rede ist von Alexander Zickler, der neben dem ehemaligen Taktikblogger René Maric und Athletiktrainer Patrick Eibenberger zu Roses Trainerstab gehört, den er bereits aus Salzburg nach Gladbach mitnahm.

Als Stürmer galt Zickler als einer der schnellsten Stürmer der Liga, viele Verletzungen warfen ihn aber immer wieder zurück. Für Bayern machte er von 1993 bis 2005 214 Spiele und erzielte 52 Tore. Anschließend wechselte er zu RB Salzburg. Für die Roten Bullen traf er in 165 Spielen 70 Mal.

Marco Rose (Mitte) und Alexander Zickler (links) kennen sich seit Jahren. Foto: imago images

Rose und Zickler leben in gemeinsamer WG

Rose und Zickler kennen sich aus der gemeinsamen Zeit in Salzburg: „Wir haben von Anfang an gemerkt, dass wir gut zueinander passen. Wir sind beide in Sachsen aufgewachsen und liegen auch in Sachen Fußballphilosophie auf einer Wellenlänge“, hatte Zickler im vergangenen Jahr gegenüber „Spox“ über Kumpel Rose verraten. „Nach den zwei gemeinsamen Jahren bei der U16 haben wir uns um unterschiedliche Mannschaften gekümmert, aber trotzdem weiterhin engen Kontakt gehalten. Seit unserem Wechsel nach Gladbach wohnen wir sogar gemeinsam in einer WG.“

Das ist Marco Rose

Geboren am 11. September 1976 in Leipzig

Spielte als aktiver Profi unter anderem für Hannover 96 und Mainz 05

Bei Mainz 05 erlebte er viele Jahre unter Jürgen Klopp

Seine Trainerkarriere begann er bei Mainz 05 II und Lok. Leipzig

Bei RB Salzburg arbeitete er sich über die Jugendmannschaften hoch zum Chef-Trainer

Seit 2019 ist er Trainer von Borussia Mönchengladbach

Die WG funktioniere „top“ und sei „komplett unkompliziert“, so der ehemalige Bayern-Stürmer weiter. Gut möglich also, dass die beiden sich bald eine neue gemeinsame Bleibe in Dortmund suchen werden.