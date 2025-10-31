Das Gehalt von Marco Reus in der MLS wird dich staunend zurücklassen

Lionel Messi bleibt die unangefochtene Nummer eins der Major League Soccer – zumindest was das Gehalt angeht. Der Superstar von Inter Miami kassiert in der nordamerikanischen Liga satte 20,5 Millionen US-Dollar im Jahr. Das ist nahezu 15-mal so viel wie Thomas Müller, der bei den Vancouver Whitecaps auf ein vergleichsweise bescheidenes Jahresgehalt von 1,4 Millionen kommt. Die Spielergewerkschaft veröffentlichte erneut eine Übersicht, die zeigt, wie weit die Kluft zwischen den Spitzenverdienern und dem Rest der Liga ist.

So viel kassiert Marco Reus

Neben Messi ist auch Heung-min Son bei den finanziellen Top-Stars der MLS dabei. Der Südkoreaner kam im Sommer in die USA und sicherte sich beim Los Angeles FC 11,2 Millionen pro Saison. Er gilt dabei als Designated Player, also als ein Spieler, der nicht unter das Salary Cap fällt. Insgesamt drei solcher Spieler gibt es pro Verein.

Überraschend dagegen das Gehalt des ehemaligen BVB-Stars Marco Reus. Zu Dortmunder Tagen strich er ein Top-Gehalt ein, das in seiner letzten Saison bei um die sieben Millionen Euro gelegen haben soll.

Bei Los Angeles Galaxy bleibt davon allerdings nicht mehr viel übrig. Hier verdient Marco Reus gerade einmal ein Grundgehalt von 1,1 Millionen US-Dollar – umgerechnet knapp um die 951.000 Euro. Anders als Son ist Reus kein Designated Player, der Millionensummen einstreichen kann. Diese Plätze waren bei Galaxy bei seiner Ankunft schon vergeben.

Reus trotz geringem Gehalt im Fokus

Im Vergleich zur finanziellen Spitze der Liga fällt der Ex-Dortmunder zwar ab, allerdings berichtet „Transfermarkt„, dass sich Spieler und Verein bei seiner Verpflichtung auf verschiedene Zahlungen abseits der Gehaltsobergrenze geeinigt hätten, sodass das geringe Grundgehalt vermutlich verschmerzbar ist.

Dennoch überrascht es, dass ein Star wie Marco Reus weniger Geld verdient, als andere deutsche MLS-Profis wie Hany Mukhtar (5,3 Millionen Dollar), Marcel Hartel (2,2 Millionen Dollar) oder Cedric Teuchert (1,3 Millionen Dollar).