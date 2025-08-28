Titel-Traum beendet! Marco Reus am Tiefpunkt

Für LA Galaxy ist es in der MLS eine Saison zum Vergessen. Nach dem Triumph im Vorjahr, als Marco Reus in seiner Debüt-Saison sofort den Meistertitel holte, läuft in dieser Spielzeit gar nichts zusammen.

Galaxy ist abgeschlagen Letzter – ohne jede Chance auf die Playoffs. Und jetzt der nächste herbe Rückschlag für Reus und Co.: Auch im Leagues Cup ist der große Traum geplatzt.

Reus vor dem Halbfinale voller Hoffnung

Noch vor dem Spiel sprach Reus vom ganz großen Titel-Traum. Der Pokal hätte die Saison „zu 100 Prozent“ gerettet, so die BVB-Legende. Schon das Halbfinale sei ein Erfolg, betonte er – und fügte hinzu: „Ich wünschte, wir hätten in der Liga so gespielt.“

+++ Überraschung um Marco Reus! Kommt es zum Hammer-Comeback? +++

Ein weiterer Titel im neuen Abenteuer USA wäre greifbar gewesen. Doch am Donnerstagmorgen (28. August) platzte die Hoffnung endgültig: Gegen die Seattle Sounders kam es im Halbfinale des Leagues Cups zu einer bittere 0:2-Niederlage.

LA Galaxy am Boden

Mit Seattle wartete ein echter Brocken auf Galaxy. In der Western Conference liegen die Sounders auf Platz vier – ganze 25 (!) Punkte vor dem Meister des Vorjahres. Schon in der Liga hatte es für Reus und Co. zuletzt eine 0:4-Klatsche gegen Seattle gegeben. Doch im Pokal schöpfte man neue Hoffnung – mit Reus in der Startelf.

Hier mehr News für dich:

Über 90 Minuten stand der Ex-BVB-Star auf dem Platz, konnte die Pleite aber nicht verhindern. Bereits in der 7. Minute traf Pedro de la Vega zur Führung für die Sounders, in der 57. Minute machte Osaze de Rosario alles klar. Das Aus für LA Galaxy – und der nächste Tiefpunkt für Marco Reus. Das Finale gegen Inter Miami ist damit verpasst.