Marco Reus: Aus und vorbei! Ex-BVB-Star endgültig am Boden

Marco Reus hat sich nach seiner Zeit beim BVB in die USA abgesetzt. Der 36-Jährige verbringt den Spätherbst seiner Karriere bei den Los Angeles Galaxy. Von einem ruhigen Karrierekick kann dort allerdings keine Rede sein.

Denn nachdem Marco Reus in seiner Premierensaison in der MLS direkt die Meisterschaft gewinnen konnte, spielt der langjährige BVB-Star auch in seiner zweiten Spielzeit groß auf. Dennoch muss der gebürtige Dortmunder nun eine bittere Pille schlucken.

Marco Reus: Playoff-Aus besiegelt

Der sportliche Verfall des amtierenden MLS-Champions aus Los Angeles in dieser Saison sucht wohl seinesgleichen. Die Mannschaft von Meistertrainer Greg Vanney läuft ihren Ansprüchen seit dem Start in die neue Spielzeit meilenweit hinterher. Den letzten Tabellenplatz in der Western Conference hat Galaxy seit dem achten Spieltag nicht mehr abgegeben.

Auch interessant: Neues Kapitel! Marco Reus geht großen Schritt

Vier Partien vor dem Ende der Regular-Season herrscht nun endgültig Gewissheit: Marco Reus hat mit Los Angeles die Playoffs der MLS verpasst. Nach der 2:3-Niederlage gegen Cincinnati ist dieses Ziel rechnerisch nicht mehr möglich. Dabei fällt Reus und Galaxy vor allem der katastrophale Saisonstart auf die Füße. Zuletzt konnte man sich zwar wieder etwas stabilisieren, allerdings reichte es am Ende nicht zur 180-Grad-Wende.

Pokalgewinn trotz Playoff-Aus?

Marco Reus wird mit dieser Spielzeit auf persönlicher Ebene dagegen wohl mehr als zufrieden sein. Der 36-Jährige, der aktuell mit einer Oberschenkelverletzung zuschauen muss, glänzte in seinen 27 Pflichtspieleinsätzen mit acht Treffern und neun Assists. Starke Werte des ehemaligen BVB-Spielers, der in Kalifornien noch bis Ende 2026 unter Vertrag steht.

Mehr Nachrichten für Dich:

Trotz der verkorksten Liga-Saison könnte Los Angeles Galaxy doch noch mit einer Trophäe aus dieser Spielzeit gehen. Am 2. Oktober geht es gegen den mexikanischen Top-Klub Deportivo Toluca um den Titel im Campeones Cup.