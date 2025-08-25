Überraschung um Marco Reus! Kommt es zum Hammer-Comeback?

Marco Reus durchlebt in seinem MLS-Abenteuer ein schwieriges Jahr mit LA Galaxy. Nach einer erfolgreichen Debütsaison läuft das zweite Jahr überhaupt nicht nach Plan. Ein abgeschlagener letzter Platz und kaum noch Hoffnung auf die Playoffs – und das als amtierender Meister.

Doch kommt es jetzt zum Hammer-Comeback? In einer absolut verkorksten Saison für Galaxy könnte es jetzt wieder bergauf gehen. Am Sonntag (24. August) konnte das Team um Marco Reus endlich mal wieder einen Befreiungsschlag feiern.

Marco Reus wieder mit Hoffnung?

LA Galaxy hatte am Sonntag die Colorado Rapids zu Gast. Der Siebte aus der Western Conference galten aufgrund ihres 20-Punkte-Vorsprungs vor dem Duell als klarer Favorit. Doch es sollte alles anders kommen.

Und das, obwohl Marco Reus gar nicht in der Startelf stand. Die BVB-Legende nahm zunächst auf der Bank Platz – und es lief auch ohne ihn überraschend gut. In der siebten Minute brachte Harbor Miller LA Galaxy bereits früh in Führung. In der 55. Minute stellte Elijah Wynder dann sogar auf 2:0.

Reus dreht auf

Dann folgte die Marco-Reus-Show. In der 64. Minute wurde die BVB-Legende eingewechselt und fügte sich sofort in die starke Leistung seiner Mannschaft ein. In der 75. Minute machte der 36-Jährige einen Ball an der Mittellinie fest und spielte überragend auf Gabriel Pec durch. Der Stürmer lief frei aufs Tor zu und legte den Ball überlegt ins Netz.

Der letzte der MLS machte die Überraschung perfekt: gegen einen Playoff-Aspiranten ein 3:0. Doch der Weg für Marco Reus und Co. bleibt lang: 19 Punkte Rückstand und weiterhin die rote Laterne. Sieben Spiele sind allerdings noch zu spielen. Ob ein Hammer-Comeback mit Blick auf die Playoffs wirklich noch möglich ist, bleibt äußerst fraglich – zu schlecht war der Saisonbeginn. Doch immerhin konnte das Team um Marco Reus wieder seine Qualitäten aufblitzen lassen.