Marco Reus kündigt „neues Abenteuer“ an – Wechsel wohl kurz vor Abschluss

Der perfekte Abschied blieb Marco Reus verwehrt. Mit Borussia Dortmund verlor der 35-Jährige das Champions-League-Finale gegen Real Madrid. Es war sein letztes Spiel im BVB-Trikot.

Die Karriere von Marco Reus ist damit aber nicht zu Ende. Die BVB-Legende will weitermachen und jetzt kristallisiert sich immer mehr heraus, bei welchem Klub Reus in Zukunft auflaufen wird.

Marco Reus verabschiedet sich von den BVB-Fans

Am Montagabend (3. Juni) verabschiedete sich Marco Reus mit einer emotionalen Nachricht bei Instagram von den Fans von Borussia Dortmund. „So! That‘s it! Leider nicht mit dem Ende, den wir uns alle verdient gehabt hätten, aber was für eine unfassbare tolle Zeit durfte ich erleben! Liebe Fans, vielen Dank für alles, was ihr mir seit Tag eins entgegengebracht habt! Wir sind gemeinsam in all den Jahren zusammen gewachsen, haben alle Höhen und Tiefen durchstanden, dafür will ich mich einfach nur bedanken! Ich werde immer einer von euch sein!“, schrieb er und bedankte sich bei seinen Mitspielern, Trainern, dem Staff und den Betreuern.

+++ Borussia Dortmund: Nächstes Supertalent an der Angel? Bei IHM könnte es heiß werden! +++

Dann kündigte Reus das nächste Kapitel in seiner Karriere an. „Nun ist es an der Zeit, das schwarz gelbe Trikot abzulegen. Auf mich wartet ein neues Abenteuer“, so der 35-Jährige in seinem Statement.

Reus vor Wechsel in die USA

Offiziell hat Reus seinen neuen Klub noch nicht verkündet, doch aktuell deutet vieles darauf hin, dass er ab Sommer in den USA spielen wird. Mehreren Medienberichten zufolge befindet er sich in konkreten Gesprächen mit LA Galaxy. Der Klub aus Los Angeles soll sich die „Discovery Rights“, das Vorkaufsrecht in der MLS, für Reus vom Charlotte FC gesichert haben.

Das könnte dich auch interessieren:

Nach Informationen von Journalist Cesar Luis Merlo befindet sich der Deal bereits auf der Zielgeraden. Sobald Reus den Medizincheck bestanden hat, unterschreibe er einen Vertrag bis Dezember 2025 mit Option auf ein weiteres Jahr.