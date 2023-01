Marco Reus: Wechselgerüchte um BVB-Kapitän! Worte von Berater lassen aufhorchen

Folgt Marco Reus Cristiano Ronaldo nach Saudi-Arabien zu Al-Nassr? Mit diesem Gerücht sorgte die britische „Daily Mail“ am Samstag (07. Januar) für mächtig Aufregung. Jetzt hat sich der Berater des BVB-Kapitäns zu den Spekulationen geäußert.

Ein klares Dementi vermied Dirk Hebel, Berater von Marco Reus, in seinen Aussagen. Die Zukunft des BVB-Stars ist offen. Eine klare Tendenz ist aber weiterhin zu erkennen.

Marco Reus: Zukunft offen! Jetzt spricht sein Berater

Der Vertrag von Marco Reus läuft am Saisonende aus. Bislang hielten sich die Gerüchte um den Kapitän von Borussia Dortmund in Grenzen. Mit jedem Tag, wo seine Zukunft ungeklärt ist, dürfte aber die Gerüchte mehr zum Brodeln kommen. Noch immer wartet der 33-Jährige auf seine Vertragsverlängerung.

Dass Reus zu Al-Nassr wechselt, bleibt nach wie vor unrealistisch. Ob der Angreifer aber über den Sommer hinaus in Dortmund bleibt, ist offen. Reus-Berater Dirk Hebel sprach gegenüber der „Bild am Sonntag“ jetzt offen über die Zukunft seines Schützlings. Zu den Gerüchten erklärte er: „Es ist doch ganz normal, dass andere Vereine Interesse haben an einem Spieler wie Marco, dessen Vertrag in sechs Monaten ausläuft.“

Einen Abgang von Reus will er aber nicht ausschließen: „Marco hat immer betont, wie sehr der BVB ihm am Herzen liegt, aber auch, dass er weiter Fußball spielen will. Da ist es doch ganz normal, dass wir uns mit anderen Optionen beschäftigen müssen.“

Reus wartet auf neuen Vertrag

Marco Reus würde seine Karriere gerne bei Borussia Dortmund beenden. Das hat der 33-Jährige bereits mehrfach öffentlich betont. Aber: Bislang haben sich der BVB und Reus noch nicht auf einen neuen Vertrag geeinigt.

Beim BVB plant man eine Umstrukturierung der Gehälter. Künftig will Sportdirektor Sebastian Kehl die Spieler mit stark leistungsbezogenen Verträgen ausstatten. Für den verletzungsanfälligen Reus wäre das durchaus ein Risiko.