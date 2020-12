Marco Reus: Scharfe Experten-Kritik zur der Rolle des Kapitäns – „Wäre da ziemlich angepisst“

Wie geht es mit Marco Reus beim BVB weiter? Längst spielt der Kapitän nicht mehr die große Rolle, welche er in der Vergangenheit innehatte.

Marco Reus selbst schweigt beharrlich zu seiner derzeitigen Situation. Das ruft nun einige Experten auf den Plan.

Marco Reus: Effenberg wünscht sich eine Reaktion

Beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt schmorte Marco Reus 90 Minuten auf der Bank. Trotz erschreckend schwacher Hälfte wurde der 31-Jährige nicht mit einer Einwechslung bedacht. Seit seiner Verletzung aus dem vergangenen Februar ist er noch nicht wieder ins Rollen gekommen.

Reus‘ Bilanz 20/21:

Bundesliga: 9 Spiele/2 Tore/1 Vorlage

DFB-Pokal: 1 Spiel/1 Tor/0 Vorlagen

Champions League: 5 Spiele/0 Tore/0 Vorlagen

War er beim BVB sonst eigentlich immer Mr. Zuverlässig, was Treffer zum 1:0 angingen, so hat er in der aktuellen Spielzeit erst zwei Treffer auf dem Konto. Über 90 Minuten steht der Kapitän selten auf dem Platz.

Ein Fakt, der Ex-Profi Stefan Effenberg so gar nicht nachvollziehen kann. „Dass Kapitän Marco Reus nicht mal eingewechselt wurde, kann ich nicht nachvollziehen: Der Kapitän sollte immer spielen“, poltert der heutige Experte in seiner „Sport 1“-Kolumne.

„Warum fängt Reus denn nicht wenigstens an? Aber so? Warum macht er denn dann überhaupt die Reise mit?“, hinterfragt er die Entscheidung von Trainer Lucien Favre und weiter: „Ich wäre da ziemlich angepisst an Reus' Stelle, bei seinem Standing als Leader, als Anführer.“

Stattdessen wünscht sich Effenberg, dass Reus selbst etwas zu seiner Situation sagen und seine Einsätze einfordern würde. Doch der 44-fache Nationalspieler gibt sich gewohnt zurückhaltend. Auch weil er wohl weiß, dass er mit seinem Körper bei der aktuellen Belastung schnell Probleme kriegen könnte.

Immer wieder Verletzungen

Denn Reus‘ Krankenakte ist besonders lang. Immer wieder fiel er während seiner Zeit bei den Schwarzgelben aus, kam jedoch stets in Top-Form zurück. Diese ist ihm aktuell aber etwas abhandengekommen.

Im Februar hatte sich Reus im Pokal gegen Bremen eine Muskelverletzung zugezogen, die ihn bis in den Sommer außer Gefecht setzte. Auch die Anfälligkeit für Ausfälle dürfte bei der aktuellen Entscheidung über seine Spielzeit eine große Rolle spielen. (mh)