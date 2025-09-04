Trotz Horror-Saison: Marco Reus plötzlich im siebten Himmel

Seit knapp einem Jahr spielt Marco Reus mittlerweile in den USA. Der offensive Mittelfeldspieler hat den BVB nach über 12 Jahren verlassen und hat sich LA Galaxy angeschlossen. Nach nur wenigen Monaten hat der Deutsche gleich die MLS-Meisterschaft gefeiert.

Doch in dieser Saison läuft es für Marco Reus und Co. so gar nicht. Von der Spitze der MLS ist Galaxy weit entfernt. Und doch gibt es für die BVB-Legende jetzt einen Grund zum Jubeln.

Marco Reus zum Spieler des Monats gewählt

21 Spiele, 13 Torbeteiligungen – das ist die starke Statistik von Reus in dieser Saison. Der gebürtige Dortmunder ist der absolute Leistungsträger bei Los Angeles, ist auch in den USA ein absoluter Star. Am Anfang der Saison hat Reus noch wegen einer Knieblessur passen müssen.

Mittlerweile ist Reus (wieder) in Topform. Er liefert Torbeteiligungen am laufenden Band. Für seine starken Leistungen ist der Ex-Dortmunder nun zum Spieler des Monats August gewählt worden.

In diesem Zeitraum hat er drei Torbeteiligungen geliefert. Allerdings hat LA nur eines von drei Spielen gewonnen. Gegen Seattle setzt es eine 0:4-Pleite, gegen Inter Miami eine 1:3-Niederlage und gegen Colorado konnte man mit 3:0 gewinnen. Eine durchwachsene Ausbeute – und doch konnte Reus überzeugen.

Bittere Saison für Los Angeles

Nach 27 Spielen steht LA Galaxy auf dem letzten Platz der Western Conference – für den amtierenden Meister viel zu wenig. Der Klub von der Westküste der USA läuft den eigenen Ansprüchen weit hinterher. Ein Play-off-Platz ist außer Reichweite.

Daher könnte die Saison für LA Galaxy und Reus schon Ende Oktober beendet sein. Dann wird man eine sehr enttäuschende Saison schnell abhaken wollen. Reus hingegen blickt bis dato auf eine persönlich starke Spielzeit.