Marco Reus: „Weil wir es müssen“ – BVB-Kapitän spricht aus, was jetzt unumgänglich ist

Aufatmen bei Marco Reus und Borussia Dortmund. Nach einer düsteren Woche konnten die Schwarzgelben endlich wieder als Sieger vom Feld gehen.

Kapitän Marco Reus sieht in den drei Punkten allerdings nur einen kleinen Schritt. Jetzt spricht er deutlich an, was von ihm und seinen Mitspielern in den kommenden Wochen verlangt wird.

Marco Reus wurmen die Punktverluste der letzten Wochen

1:1, 1:2 und 2:4 – das waren die Ergebnisse, die der BVB aus der so wichtigen Woche mit den Duellen gegen Mainz, Leverkusen und Gladbach erringen konnte. Viel zu wenig für die Borussia, die damit zeitweise aus den europäischen Rängen fiel.

Foto: imago images/Poolfoto

„Wir haben uns die Woche auch anders vorgestellt. Wir wollten natürlich punkten, weil es direkte Konkurrenten waren. Das haben wir nicht geschafft“, blickt Reus im Interview mit „BVB-TV“ konsterniert zurück. Besonders bitter war die Tatsache, dass Dortmund in jedem Spiel hinten lag und sich immer wieder zurückkämpfen musste.

BVB-Ergebnisse im Januar:

2:0 vs. Wolfsburg

3:1 vs. Leipzig

1:1 vs. Mainz

1:2 vs. Leverkusen

2:4 vs. Gladbach

3:1 vs. Augsburg

Auch gegen Augsburg stand es nach zehn Minuten wieder 0:1, doch dieses Mal riss der Vizemeister das Ruder noch herum. Ein erster Schritt für die kommenden Wochen, wie Reus klarmacht. Es war wichtig, dass wir gegen Augsburg einen Sieg eingefahren haben“, so der 31-Jährige.

Das Ziel sei es jetzt, „einen Lauf zu starten, weil wir es müssen, weil wir da vorne hinwollen“, kündigt der Mittelfeldmotor an. Nach dem Wochenende ist Dortmund immerhin wieder sechster, hat nur einen Punkt Rückstand auf die Champions-League-Ränge.

Der Spielplan entspannt sich jedoch keineswegs. Unter der Woche steht das Pokal-Duell gegen Paderborn an, anschließend geht es gegen Freiburg und Hoffenheim, dann wartet auch schon der FC Sevilla im Achtelfinale der Königsklasse.

Reus will sich und den BVB mehr belohnen

Gerade gegen vermeintliche Pflichtaufgaben wie Paderborn müssen die Dortmunder den Schwung aus dem Augsburg-Spiel mitnehmen. „Wir müssen uns mehr belohnen und nicht immer in Rückstand geraten. Das macht es gegen tief stehende Gegner nicht einfacher“, lautet daher der Appell des Kapitäns.

Schafft es Borussia Dortmund tatsächlich, im Februar einen Lauf zu starten, täte das mit Sicherheit auch im Hinblick auf die kommenden Monate gut. Denn Anfang März steht das Duell gegen den FC Bayern München an. (mh)